VIDEO. El platense que filmó con Robert De Niro

Robert De Niro estuvo esta semana en Argentina de cara a su participación en el rodaje de "Nada", la serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Luis Brandoni que podrá verse el año que viene en Star+. Y durante esos días en lo que las calles de Capital Federal se revolucionaron por la presencia del actor estadounidense, un platense fue protagonista directo de esas escenas.

Se trata de Sergio Antonucci, periodista de El Día y productor de La Redonda, quien le contó a este diario su experiencia en el rodaje: "El vínculo viene por Gastón Duprat que es uno de los directores de la serie con quien tengo un vínculo de hace años y desde chicos jugábamos a que él filmaba y yo hacía radio actuando", contó.

"Hace un tiempo me contactó y me propuso ser parte del rodaje, me contó de qué se trataba y no dudé". Sobre el rol protagónico contó: "Estamos ensayando dos escenas, de cual finalmente estaría en una". Si bien por cuestiones legales no puede contar con detalles de qué se trata adelantó que "están relacionadas al que hacer vehicular, algo similar a un chofer".

"A Robert De Niro lo vi un día -de lejos-. Sucedió que cuando grabó él se multiplicaron los asistentes, los controles. Con Brandoni y Francella estuve sí más compartiendo y me llevé una grata impresión. Para ser mi primera experiencia fue novedoso, muy lindo y descubrí un mundo nuevo donde me trataron de maravillas", dice aún conmovido.

Las grabaciones de la serie se iniciaron el lunes 25 de abril en diferentes escenarios porteños. El personaje de De Niro será un amigo extranjero del que encarnará Brandoni, en un vínculo que de alguna manera emula al que une a los dos actores en la realidad. Es que según relató "Beto" públicamente los últimos días, su relación de amistad nació hace más de 30 años a instancias del mutuo conocimiento con Lito Cruz y lleva ya muchos años.

Para De Niro fue la segunda experiencia filmando en Argentina, luego de que en los '80 estuvo por "La misión".