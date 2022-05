El vicepresidente de Nacional le respondió a Verón: "Si lo hubiese dicho Ricky Centurión no me sorprendería"

El clima caliente -por los incidentes provocados desde la tribuna visitante- que dejó el partido entre Estudiantes y Nacional (Uruguay) continúa a pesar de que pasaron más de 72 horas del juego de Copa Libertadores.

Ahora, el vicepresidente del club uruguayo Alejandro Balbi respondió a una publicación que Juan Sebastián Verón realizó el miércoles pasado en redes sociales. "Si lo que dijo Verón lo hubiese dicho Ricky Centurión no me sorprendía. Ahora, un jugador como Verón con su trayectoria, me sorprendió para mal. Es una aseveración desafortunada".

"Con ese razonamiento yo tendría que pedirle a Verón que vaya a controlar a sus hinchas que le tiraron y dijeron de todo a los fotógrafos partidarios de Nacional. Es un camino que yo no voy a recorrer", agregó.

Verón había manifestado en una storie de Instagram: “Todo bien con el intercambio de camisetas, etc... Para estas cosas también hay que estar sobre todo cuando esto lo hace tu gente @Nacional. Y escuchar que la culpa es del codo donde está ubicado habla de la mediocridad con la que se analiza en general el fútbol".

En cuanto a la sanción a Nacional, Balbi expresó: "Es inédito, no hay precedentes, de esto que se ha determinado por parte de un organismo público, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. No nos parece lógico que mañana por 20, 30 o 50 pague el resto de los hinchas que viajaron a Buenos Aires. No me parece que paguen justos por pecadores".