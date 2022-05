Fuerte rechazo vecinal por una poda en la plaza 19 de Noviembre

Una poda que los vecinos, entre desesperados y furiosos, calificaron de “indiscriminada”, tuvo lugar en la tarde de ayer en la plaza 19 de Noviembre, donde confluyen las avenidas 25 y 44. Las tareas de corte de ramas y en algunos casos hasta de troncos habrían sido encargados por el Municipio, aunque hasta el cierre de esta edición, consultada por este diario, la Comuna no suministró ninguna respuesta. Mientras que el personal de despunte forestal hacía uso de la motosierra sobre distintos ejemplares del espacio verde, la gente del barrio y de otras zonas de la Ciudad que lleva ahí de paseo a sus perros manifestó su rechazo a los trabajos. Algunas personas pidieron explicaciones a los operarios. También expresó un enérgico reclamo el Foro de Defensa del Árbol.

“Al consultarles a uno de ellos (quienes realizaban la poda) me dijeron que ‘de noche no se ve nada’ y que es peligroso”, comentó, indignado por la respuesta, un frentista de la plaza que se mostró “totalmente en contra” de esa clase de podas y que resaltó, por otra parte, el hecho de que “realizaron el trabajo sin tomar las mínimas medidas de seguridad”.

Una vecina que se comunicó con EL DIA no bien advirtió lo que pasaba en la plaza frente a su casa, dijo que “vandalizaron los árboles, porque eso no es una poda: los destrozaron”. Contó la mujer que todo el barrio se alborotó por la presencia de personal que llegó al espacio público y comenzó a tirar abajo las ramas. “Hay gente que hasta les pide que no sigan con el corte casi llorando; es un desastre; no tiene justificación. Y ahora no se puede ni caminar por los troncos y restos tirados por todos lados”, añadió.

Según indicó un vecino, quien aseguró que “mutilaron árboles hermosos de la plaza” y frente a ese hecho encaró a los operarios que realizaban la poda, “les pregunté a los responsables y me dijeron que la Municipalidad lo había autorizado”.

En defensa de los árboles

El Foro en Defensa del Árbol, integrado por vecinos, profesionales, artistas y ONGs, apoyó el reclamo de los vecinos de la plaza de 25 y 44 que se vieron sorprendidos por la intervención de especies en el espacio público. “Se realizó sin ningún tipo de planificación -afirmó la entidad-, afectando irremediablemente el patrimonio arbóreo, sin la participación de profesionales idóneos, ni personal capacitado”.

A raíz de esta situación,el espacio ambientalista volvió a denunciar “la falta de un plan municipal de arbolado como determina la ley 12.276”, e insistió en reclamarle al Municipio la creación del Consejo del Arbolado Público, y la realización de un censo de ejemplares, “un débito que arrastra desde hace muchos años la Ciudad”.