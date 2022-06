Baby Etchecopar tras el escándalo al aire con Cristina Pérez: "Me estaba tirando abajo de un tren"

Luego del tremendo cruce entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez, en el pase radial que hasta este martes ambos compartían en radio Rivadavia, el conductor habló de la fuerte pelea con su colega y pidió que la asociación de periodistas que lo cuestionó se "rectifique".

Baby se enojó por un comentario de la periodista, quien no coincidió con él y lo contradijo al aire, por lo que la acusó de mala compañera, se levantó de su silla y la dejó hablando sola.

"Estábamos hablando de las chicas de La Cámpora que llegaron a puestos públicos y Cristina dice 'yo no me meto en la cama de la gente' y yo jamás dije eso, me estaba tirando abajo de un tren... es eso nada más y se lo aclaré", precisó el conductor. "Está todo bien, mañana (por este miércoles) vamos a hacer el pase. Es buena compañera. No fue un tema que a mí me preocupe... En este ambiente no hay que ser paspado, acá hay que remarla entre todos" dijo Baby.

"Tres veces al aire me dejó como que estaba diciendo algo terrible y no creo que sea terrible, es periodismo...", concluyó, bajándole el tono a sus dichos al aire luego de pelearse con Cristina.

Es que, minutos antes, más precisamente después del cruce con Pérez por sus dichos acerca de Luana Volnovich, actual titular del PAMI, y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, ambas dirigentes de La Cámpora, él realizó un fuerte descargo en su programa.

"Me enoja esa liviandad, esa cobardía, eso de querer ser pero no sos. Si vas a ser sé y si no, dedicate a pasar recetas de cocina. Me pasa hoy, vengo así que uno a veces dice 'no aguanto más', hasta que un día no aguantás más de verdad. Yo tengo esa desgracia", comenzó diciendo Etchecopar al referirse al ida y vuelta con su par.

Vale destacar que, en la discusión antes mencionada, Baby le dijo a Cristina que no era "buena compañera" y que se "cagaba toda". "No me cago toda, Baby", le respondió la periodista. "No es la primera vez, Cristina... Te quiero mucho", intentó explayarse el conductor.

Y para finalizar sucedió otro entredicho: "Yo no me meto con quien se acuesta la gente, disculpame pero no me meto con quien se acuesta la gente", le dijo ella. "Dejame terminar, yo estoy hablando de La Cámpora. Yo no dije acostarse, pregunté si eran amigas, conchabadas de alguno, puestas con el dedo como pasa en este ambiente", aclaró Etchecopar.