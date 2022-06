El tema que llegó al Nº1 de la mano de Stranger Things 37 años después de su estreno

Stranger Things es una de las ficciones más importantes en la historia del servicio de streaming. Tras tres años de espera, su cuarta entrega llegó el pasado fin de semana y revolucionó a la plataforma, al punto de revivir una canción de los 80 y posicionarla en el puesto número uno.

Se trata de ‘Running Up That Hill’, el tema de Kate Bush publicado en 1985, que se incluyó a la lista de éxitos por primera vez en su historia.

Este fin semana, alcanzó el número uno en las descargas de iTunes y también se han disparado sus reproducciones en plataformas de música como Spotify.

Esta canción suena en la cuarta temporada, cuando Max camina por los pasillos de la escuela con su walkman. Pero tiene fuerte presencia en el episodio cuatro, cuando aparece en el cementerio para lamentar la muerte de su hermano y entra en un trance, mecanismo psicológico manejado por Vecna, el gran villano de esta nueva entrega. En medio de una lucha contra este poderoso personaje, este tema entra para salvar su vida.

‘Running Up That Hill’ fue el sencillo del quinto álbum de Kate Bush, titulado Hounds of Love, el cual fue publicado en 1985 (época en la que está ambientada toda la serie). En su momento, había alcanzado el número 3 en la lista de singles del Reino Unido y el 30 en el Billboard Hot 100. Luego, en 2012, la cantante hizo un remix de la canción, que llegó al sexto puesto en los singles del Reino Unido.