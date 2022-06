Otra de Susana Giménez: al borde del desnudo, la foto que se le escapó y publicó por error

Susana Giménez sigue sumando capítulos a su libro de pifiadas. Desde el dinosaurio "vivo" hasta nuestros días, la diva de los teléfonos no deja de ser noticia. Ahora, producto de que aún no se amigó del todo con la tecnología, casi comete un terrible papelón.

Su es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde suele subir fotos de su vida personal. Incluso mostró en los últimos días cómo fue su estadía en Buenos Aires, donde grabó junto a Sebastián Yatra escenas de un homenaje que le harán y se podrá ver en Paramount. Tras su paso por nuestro país, regresó a su mansión de Uruguay y fue ese el escenario donde estuvo a punto de meter la pata (otra vez).

¿Qué hizo ahora Susana? Se le disparó una foto con su celular mientras ella estaba en el baño que la muestra casi desnuda. Pero lo peor es que, por error, la subió a Instagram. La imagen muestra las piernas de la rubia y un dentífrico sobre el vanitory. Si bien la borró casi al instante, no faltaron los que hicieron capturas de pantalla y viralizaron la escena.

Y no es para menos ya que Giménez tiene 3 millones de seguidores y muchos lograron inmortalizar ese posteo que por poco no pasó a la historia. Algunos aseguran que la diva quiso fotografiar la pasta a dientes -carísima por cierto- y no se percató de que se veían sus piernas al desnudo, pero lo cierto es que luego la terminó eliminando.