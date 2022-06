En moto, siete de cada diez platenses van sin el casco

La problemática vial no solo me mide por los incidentes, personas heridas o pérdidas económicas. Antes que eso, la falta de prevención también indica lo que puede venir: al menos 7 de cada 10 personas que van en moto en la Ciudad no cumplen con el uso del casco, una precaución básica ante el riesgo que puede representar una caída.

El dato fue difundido por la asociación “Corazones Azules” en vísperas de la conmemoración, este viernes, del Día Nacional de la Seguridad Vial. El objetivo, es convertir la fecha en una jornada de reflexión y concientización, en vista de los índices de siniestralidad vial y su secuela de muertos, heridos, inválidos y familias destrozadas.

En ese sentido, el presidente de la asociación, Pedro Perrotta, dijo que “Corazones Azules lleva siete años trabajando arduamente para concientizar y exigir a las autoridades políticas activas en materia de seguridad vial”.

En tanto, informó que un relevamiento realizado por la ONG en distintos puntos de la ciudad de La Plata “determinó que el 71 % de los motociclistas no utiliza el casco”. Además de aumentar el riesgo, incumplen una norma. El directivo precisó que la muestra se basó en la observación de 1.000 casos de personas a bordo de motocicletas, en diciembre pasado.

“Este dato pone de manifiesto la imperiosa necesidad de realizar campañas y controles viales en las calles de la Ciudad que pongan el foco en las motos, que es el vehículo más involucrado en incidentes viales en la ciudad”, dijo y añadió que “el estado municipal tiene que tomar a la seguridad vial como política pública activa”, subrayó el titular de Corazones Azules.

También la ONG se refirió a un nuevo fenómeno que sucede en las calles de la Ciudad: “Se utilizan las arterias para la colocación de mesas y sillas en comercios, consideramos que es una acción potencialmente peligrosa dado que un desperfecto técnico en un vehículo o una mala maniobra por parte del conductor puede terminar en una tragedia evitable”, sentenció Perrotta.

más de 200 muertes

Según datos de Corazones Azules, “desde el 2016 a la fecha hubo en la ciudad de La Plata 422 muertes por causas viales y miles de incidentes, de los cuales en 212 casos tuvo a la moto como vehículo protagonista. Así como hace poco se resolvió declarar la emergencia climática en la ciudad de La Plata, es hora que se declare la emergencia vial en la capital bonaerense.

En lo que va de este año, la Región registra 24 víctimas fatales del tránsito: 11 iban en moto

Perrotta también agregó que en estos siete años se han presentado en el Concejo Deliberante proyectos de ordenanza que apuntaron a declarar la emergencia vial, la tolerancia 0 al alcohol y estupefacientes, al igual que solicitamos que lo recaudado por estacionamiento medido sirva para financiar un plan de concientización y de control que sirva para diminuir los siniestros viales y los índices de víctimas fatales.

Por otra parte, según cita la entidad, datos del Observatorio Vial de la Cámara de Empresas Productoras de Software Vial (Cecaitra), indican que entre el 65,6% de los conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires, la utilización del casco en motocicletas y bicicletas se cumple ‘poco o nada’, detalló Perrotta.

Los datos que maneja la “Asociación Luchemos por la Vida” también son contundentes en ese sentido: en una década la proporción que víctimas fatales del tránsito que mueren en motocicletas subió del 25% al 47%.

Esas cifras corresponden a todo el país, en La Plata la situación es similar y durante 2021 de todos los muertos en el tránsito que se registraron, la mitad fueron motociclistas, según los datos que maneja “Corazones Azules”. En tanto, las estadística que surge de la crónica policial en lo que va de 2022 muestra que de las 24 muertes que se registraron en accidentes viales, once correspondieron a motociclistas.