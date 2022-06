Después de un fuerte temporal salió el sol para Estudiantes

Nadie que haya visto el primer tiempo de Estudiantes en Mar del Plata era capaz de asegurar que los tres puntos se iban para La Plata. Solo un atrevido o alguien que quería hacer saltar la banca del casino yendo contra la corriente. Pero así es el fútbol y así es este Estudiantes de Ricardo Zielinski, que pasó el temporal, se mantuvo de pie y cuando Aldosivi le dio una oportunidad, no perdonó: 1-0 para conseguir su primera victoria en el torneo.

Difícil asegurar que lo haya merecido, pese a la visible mejoría en el complemento. Ganó y punto. Tres puntos para seguir sumando en la tabla anual, cosechar en este tramo que no tiene doble competencia y mantener su estirpe ganadora. Pero un llamado de atención porque jugando así en la Copa Libertadores o ante un rival de mayor envergadura la va a pasar mal, seguramente.

El primer tiempo mostró lo peor del equipo en mucho tiempo hasta esta parte. Fue desbordado por las bandas, no tuvo contención en el medio y solo por Mariano Andújar no estuvo uno o dos goles debajo en el marcador. No le salió nada bien al Pincha, que estuvo incómodo hasta con la jugada más clara de ese período a su favor.

Los Martínez, el volante Tomás y el extremo Braian fueron una pesadilla por la derecha, lo mismo que Matías Pisano por la banda opuesta. Ellos, más Santiago Silva complicaron muchísimo con la presión alta que si bien no fue tan exigente como la de otras equipos fue lo suficientemente incómoda como para obligar a una serie de errores, como el de Luciano Lollo a poco de comenzado que le dejó servida la pelota al Pelado Silva y éste luego cedió para Martínez. Fue una jugada de triple salvada por el arquero albirrojo y Emmanuel Mas.

Un tiro de Marcelo Meli desde afuera del área, otro de Pisano pisando el área por la derecha, un mano a mano del Chaco Torres que atoró Andújar y otro avance de Pisano que Manuel Castro salvó arrojándose al piso. Demasiadas oportunidades desperdiciadas solo por su mala puntería, decisión y la enorme tarea del capitán Pincha.

Aun así Estudiantes, que mereció irse al descanso más de un gol debajo, tuvo la chance más clara de todas: un penal por un claro agarrón de Valentini sobre Agustín Rogel tras un tiro de esquina. El goleador Mauro Boselli se lo cedió a Leandro Díaz, que le pegó tan fuerte como mal para mandarla a la tribuna. Fue una jugada que resumió el flojo momento anímico del delantero que está empezando a dejar de ser la pesadilla de tiempo atrás o al menos está mostrando ese costado de la Luna donde nunca llega el Sol.

En el entretiempo de la helada noche en el José María Minella de Mar del Plata el DT ajustó algunas fallas en el mediocampo y adelantó a los suyos unos metros más adelante. Eso, más el indudable desgaste de su rival le permitieron a Estudiantes mostrarse mejor y tener un mayor control de la pelota.

Fue otro el equipo, sin dudas. Mucho tuvo que ver el crecimiento de Jorge Rodríguez , quien anticipó, recuperó y dio juego a sus compañeros. Además Manuel Castro siguió yendo al frente y se sumaron los laterales. Con poco la visita fue llegando hasta el área de enfrente, una utopía minutos atrás.

El Loco Díaz, empecinado en el gol, probó de afuera, lo tuvo de media vuelta y lo buscó con más ganas que ideas. Con el correr de los minutos ese dominio se transformó en asedio y hubo una jugada clave: la expulsión de Nicolás Valentini, que además del penal también le había regalado la pelota a Mauro Boselli que cedió para Díaz un minuto antes.

Cuatro minutos después de que Aldosivi se quedara con un jugador menos llegó el gol de Estudiantes. Pase de Fernando Zuqui a la izquierda, proyección de Mas y centro al primer palo. Allí llegó Boselli, que le pegó fuerte a la pelota para el desvío en Nicolás López Quintana. Gol que gritó el goleador de la Copa de la Liga, pero que finalmente el árbitro lo dio en contra y estuvo bien: sin ese desvío difícilmente el balón haya terminado dónde terminó.

No tuvo más respuestas Aldosivi para empatar el partido pese a que al segundo tiempo le faltaban 16 minutos más el descuento. Recién en el minuto 48, cuando el VAR anuló correctamente el segundo tanto del Pincha (una perfecta definición cruzada de Leandro Díaz) fue al frente con dos pelotazos y casi llega al gol.

Pero no fue su noche, claro está, y Estudiantes logró la victoria, la primera en el torneo y una más de las muchas en el año, para estar entre los equipos que por ahora se clasifican a la Copa Libertadores 2023 por sumatoria de puntos. Eso sí, no jugó bien y deberá corregir el desorden del inicio. Pero ganó y así como tantas veces no se cuestionó cómo lo obtenía, se fue feliz. No fue un festejo exagerado, pero regresó con una leve sonrisa. Mientras lo acompañen los resultados así será...

La expulsión de Valentini terminó de empujar al Pincha, que logró el gol casi de inmediato