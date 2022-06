Qué dijo Pampita sobre las críticas que recibió por cómo luce en la actualidad

Un insólito debate se desató cuando en Twitter una usuaria llamó “gorda” a Pampita por su embarazo y el mensaje recibió una ola de críticas acerca de los estereotipos de belleza. El mensaje venía acompañado de dos fotos, una de la animadora de El Hotel de los Famosos después de dar a luz y otra del verano en bikini. Ahora, fue la modelo dio su fuerte opinión.

"Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo desde hace muchos veranos", fue el mensaje de la twittera que dio que hablar en la red social y al que la conductora le restó importancia.

“Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes, ¿no? Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa”, aseguró la exjurado de La Academia de ShowMatch en una entrevista con Infobae.