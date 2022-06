Ocurrencias: récord de divorcios en 2021

Aumentaron los divorcios en 2021 por culpa, principalmente, de esas cuarentenas salteadas y desgastantes. Más de 24 mil rupturas amorosas se registraron en la Provincia durante el año pasado, lo que significa la tasa más alta de que se tenga registro en los últimos 15 años. En 2020, casi la mitad de las parejas, 12.382, habían decidido ponerle fin a su convivencia.

El mundo romántico por culpa del maldito virus al final se dio cuenta de que muchos amores subsistían saludables y resplandecientes gracias a las sanas interrupciones. La idea de obligar a las parejas a tener que vivir un eterno domingo, ha terminado desarticulando a esas relaciones que se alimentaban de fines de semana reparadores y que de pronto encontraron que la convivencia forzada fue desgastando un vínculo que venía funcionando a golpes de ilusiones y ausencias.

Maltratadas por tanta proximidad, impulsadas a discutir por cualquier cosa, recargadas las tareas hogareñas y encima con hijos aburridos y quejosos, muchas parejas acabaron constatando una nueva realidad, sin recreos ni atajos, que fue dejando al amor casero sin respiradores ni vacunas.

Tanta presencialidad puede dañar al amor. Los divorcios fueron aumentando al compás de las restricciones. Lo admiten los psicólogos, los abogados y las propias parejas disueltas. El amor también necesita sus pausas para recargarse y generar anticuerpos. Cuesta lidiar con el cuidado de la casa. Y son ellas las que terminan hartas y agotadas ante la ensalada diaria de zoom, chicos, lavarropas y comidas.

Ana Rosenfeld, la abogada especialista en familia, dio su diagnóstico: “Cada vez son más las consultas por divorcios. Es impresionante, pasó la pandemia y dejó un boom. Hay separaciones no sólo entre los jóvenes sino entre gente de mediana edad, que tiene hijos grandes y prefiere vivir solas antes que estar mal”.

Las estadísticas expresan que los matrimonios vienen frágiles y perecederos. El amor dura menos y el divorcio es cada vez más ágil. La cuarentena no fue sencilla puertas adentro: “Hoy, las parejas no se separan por una infidelidad sino por la convivencia”, resumió Osvaldo Ortemberg, abogado de familia”. No es que la cuarentena haya creado el conflicto, sino que aceleró los procesos. Muchas se dieron cuenta que convivían con un desconocido”, detalla Andrea Efron, mediadora prejudicial, especializada en derecho familiar.

Todo esto explica el auge de los divorcios y la fugacidad color monotonía que va teniendo la vida de muchas parejas a quienes la falta de aire libre las terminó ahogando. La consejera del Juzgado de Familia Nº 6 de La Plata, María del Carmen Aleman, analizó que “el hecho de estar todos juntos aislados dentro del hogar durante la pandemia, no ayudó y también por eso aumentaron los casos de violencia de género”.

Y Maite Herrán, jueza de Familia de La Matanza, añadió que “mucha de la vida del matrimonio quizá tenía que ver con la existencia de ese afuera, algo que con un encierro tan férreo no pudo sostenerse”. Y Ana Rosenfeld agrega: “La pandemia influyó en todo, también en el funcionamiento de lo que era una pareja”. Y añadió que “hubo mucha violencia y pelea cotidiana que terminó generando separaciones. La convivencia hizo que se pierda la tolerancia”.

Un estudio de la Facultad de Psicología de la UBA sobre “Familia, pareja y crianza en pandemia”, marcó que la crisis del coronavirus deterioró la relación de una de cada tres parejas. La conclusión principal fue que el ánimo decaía y la relación empeoraba con el correr de los días. La pandemia ha resignificado el sentido de la palabra casa. Allí se desgastan los amores, se tensan los vínculos y es, para los femicidas, el lugar preferido para volcar su furia asesina. El 65 por ciento de los ataques, según el registro dado a conocer esta semana, ocurrieron puertas adentro. La casa, que siempre transmitió seguridad y cariño, se enfrentó a la superposición de una intimidad amenazadora que exige a sus moradores el mayor de los esmeros para evitar que el amor hogareño termine siendo un espejo quebradizo que se rompe a veces en los papeles y a veces en el cuerpo de ellas.