Advierten que las estafas online continúan activas

Cualquiera puede caer en un engaño online. Para quienes no están adaptados a las nuevas tecnologías, los riesgos son mayores, claro está. Pero aquellos que sí navegan frecuentemente en ese mundo en el que todo se resuelve con un “clic” de computadora o teléfono celular, los peligros no desaparecen. No se está indemne de quedar atrapado en las redes de los estafadores virtuales.

Son momentos, son situaciones que se conjugan para que la maniobra vaya escalando de fase y termine con los delincuentes de guante blanco en el corazón de una cuenta bancaria.

Las reacciones, lamentablemente, siempre llegan tarde y dan paso al dolor de saberse engañado.

Al margen del perjuicio económico, muchas veces millonario, queda esa sensación de afección psicológica, de la que cuesta salir.

En las últimas horas, las señales de alerta volvieron a activarse cuando una vecina de La Plata contó su experiencia.

Ella quiere que su caso sirva para evitar otros.

Los delitos virtuales no desaparecieron. Potenciados desde la época de la cuarentena más dura, en esos tiempos donde todo se operaba vía remota (el trabajo, la escuela, las reuniones, etc.), la flexibilización actual no les hizo ninguna mella.

Incluso, pese a las advertencias que comenzaron a lanzar distintas autoridades y entidades bancarias, la situación no mejoró.

Lo que mejoró decididamente es la forma de operar de los estafadores virtuales, que siempre están un paso delante del resto.

EL ENGAÑO

Daniela, la damnificada, contó en su cuenta de Facebook que “íbamos a sacarnos de encima -¡por fin!- ese mueble que hace meses tenemos en el living y que no se vendía, pese a haberlo publicado varias veces”.

“Esta vez, mi hija lo puso en Marketplace y al rato ya tuvo una consulta. Pregunta va, pregunta viene, le pasa mi contacto de teléfono y ahí un señor muy interesado, luego de sacarse algunas dudas, de hablar con la esposa, etc., me dice que hará una seña y coordinamos el día de retiro”, agregó.

A partir de ese instante, el pago -que nunca se acreditó- de una seña en exceso, desencadenó todo. Hasta mostraron un comprobante trucho.

Como sucede en estos episodios, la entrega de algún dato sensible para reparar el supuesto error involuntario en el depósito en demasía, le permitió al falso comprador vaciar la cuenta bancaria de la vendedora, a quien no le quedó ni un solo centavo. Sí el mueble. En el mismo lugar de siempre.

Por fortuna para la víctima, los ladrones no alcanzaron a sacar un crédito, porque “me comuniqué enseguida con un conocido que trabaja en el banco donde tengo la cuenta, que logró obturar esa posibilidad. Si no lo hacía, el lunes me encontraba con un panorama desolador”, aclaró.

Para formular denuncias, se puede llamar al 0800-33-FISCAL, ingresar a https://denuncias.fiscalias.gob.ar/ o mandar mail a denuncias@fiscalias.gob.ar.

“Por favor, no entreguen datos personales y estén con los ojos bien abiertos”, concluyó la mujer estafada.