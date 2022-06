La mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso rompió el silencio: "Me arruinó la vida"

Tamara Doldán, la mujer que tiene demandado a Sebastián Villa por abuso sexual, rompió el silencio y habló lo que sucedió con el delantero de Boca Juniors en una entrevista con Todo Noticias.

"Esa noche fue terrible (presuntamente el 26 de junio del 2021). Fue en un lugar donde yo estaba cómoda, con la persona que quería y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos". Arrancó diciendo Doldán. Acto seguido, habló de todo lo que pasó cuando se dirigió al hospital: "Me fui al hospital porque me dolía todo el vientre. Y me costaba muchísimo caminar, me dolía, estaba sola en casa. Me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabía que sola en mi casa no podía estar. Sabía que estaba mal y me fui al médico por los dolores".

El relato continuó: "Cuando entré al consultorio yo estaba muy nervioso. Estaba muy presionada por el teléfono, también. Porque desde el entorno de él me llamaban todo el tiempo, me llegaban mensajes con amenazas, con pedidos de que salga de ahí urgente, porque yo les dije que iba a ir al médico. Se lo dije a su entorno y él (por Villa) también lo sabía. Entonces todos trataron de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente".

Y añadió: "Cuando la médica me atiende, me confirma que realmente no era normal lo que tenía. Es duro decir que la persona con la que estás te violó. La médica me dice: 'Mamita, tenés signos de abuso'. Me revisa y lo que quiere es que haga una denuncia. Me pide los estudios. De hecho, en la revisación médica que me hizo tenía un poquito de sangrado y estaba golpeada. Ella lo que me dice que tenía signos de abuso y yo le confirmo que sí, que realmente es así, y me largué a llorar con la médica".

Por último y al borde de las lágrimas, relata que le costó mucho aceptar que Sebastián Villa, su pareja, había abusado de ella: "Cuando me quiere hacer el estudio del VIH, que es parte del protocolo por abuso, le digo que ése era el punto, que (el agresor) era mi pareja. ¿Cómo le explico yo que era mi pareja? En un momento sí le dije que era mi pareja y me dice: 'Sea tu pareja o no, esto es un abuso, es una violación, vos estás golpeada, mamita'".