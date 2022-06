Hoy se hará la reparación histórica del legajo de un ex alumno del comercial

Los ex combatientes nucleados en CECIM junto al ex Colegio Comercial realizarán hoy en 46, entre 2 y 3, un acto de reparación histórica del Legajo de Rolando Máximo Pacholczuk, ex alumno del Comercial y Héroe de Malvinas. Rolando fue herido el 14 de Junio de 1982 y falleció en el buque hospital Alte Irizar. Participará de la actividad, el Ministro de Educación de la Pcia Alberto Sileón.