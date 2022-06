Desborda la basura en Altos de San Lorenzo

En calle 13 de 90 a 610 se quejan por la formación de basurales a cielo abierto. Según vecinos de la zona, la medida de la Municipalidad de quitar los contenedores porque, presuntamente, bloqueaban la visión para el tránsito vehícular, generó otro problema: acumulación de desechos, aparición de roedores y un foco de infección creciente.

Rosario, una de las vecinas de la zona, dijo que “si bien era necesario dar una solucion a la ubicacion de los contenedores de basura debido a los accidentes de transito, por obstaculizar la vision, la solución que puso en marcha la Municipalidad fue retirarlos y dejarnos con cantidad de roedores, focos de infeccion y líquidos lixiviados (que se forman por la propia basura orgánica)”.

El panorama, según plantean en esa zona de Altos de San Lorenzo, es “desolador”. Explican los frentistas que “a la fecha no hay lugar donde depositar la basura y no se cuenta con el recorrido puerta a puerta que realiza el camión recolector por otros puntos de la Ciudad. Segun la delegación municipal no hay forma de que se licite el servicio de recolección de basura para esta zona, cada vez más poblada y sin un servicio básico como la recolección regular de los residuos”.