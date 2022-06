Thelma Fardin habló sobre el juicio a Juan Darthés

Sabido es que, por estos días, el juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, rechazó el recurso que presentó Juan Juan Darthés para postergar el reinicio de las audiencias en el juicio que se está desarrollando en Brasil por la denuncia de abuso sexual presentada por Thelma Fardin. Ahora habrá que esperar que se determine la fecha para continuar con el proceso.

Consultada sobre si la continuidad del juicio y la posible condena de Darthés iba a permitirle sentirse algo mejor, Fardín confesó. “Creo que hay algo que ya sanó con lo que pasó a nivel social, lo más importante para mí va ser poder pasar la página, no tener que hablar más de él, no tener que pensar más en la causa, sobre todo poder pasar la página me va a significar una sanación”, expresó. Asimismo, dio más detalles: “Después, creo que todos andamos por ahí no sé si con la herida pero con las cicatrices. Yo tengo muchas cicatrices, no tengo una sola como todo el mundo. La cicatriz que dará y lo importante es todo lo que pude hacer poniendo en palabras mi dolor”, cerró.

Asimismo, se mostraron imágenes de Darthés en Barra de Tijuca, en uno de los más modernos y elegantes barrios de Río de Janeiro. El artista fue captado infraganti cuando estaba realizando tareas domésticas en el balcón del exclusivo edificio en el reside que está situado frente al mar.

Para finalizar, recordemos que, Thelma Fardin radicó la denuncia por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua durante 2009, en el marco de una gira de la tira Patito Feo. En ese momento, ella tenía 16 años. En ese contexto, durante el año 2019, ese país solicitó la apertura de un proceso penal por violación agravada contra Juan Darthés y, luego de varios meses, solicitó la detención y captura del actor que, para ese entonces, ya estaba prófugo en Brasil, su país de nacimiento.