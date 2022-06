VIDEO. "La conch...": el mal momento de Sol Pérez en vivo por el insulto del sonidista de Canal 26

Un tremendo episodio se dio al aire en Canal 26, cuando un sonidista insultó sin filtro alguno y generó un momento viral en las redes sociales. Todo sucedió en el pase entre La noche de Canal 26 y PM Noticias, programas que tienen a Sol Pérez, Sebastián Dumont, Gustavo Mura y Javier García como conductores.

Tanto Pérez como su compañero se quejaron en distintas oportunidades por algunos problemas técnicos con el audio. Ninguno esperaba que en el último de esos reclamos todo terminara de la peor manera.

“Se está complicando bastante”, expresó la modelo, y su compañero Gustavo Mura retrucó: “El sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquitito de atención”. Sus palabras enfurecieron al empleado, que lanzó un insulto sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto.

“La con... de tu madre, no soy yo”, se escuchó al aire. Los conductores quedaron petrificados y el episodio se hizo viral en cuestión de minutos. “Donde hay buen clima laboral es en Canal 26″, dijo uno de los usuarios que compartió la grabación en Twitter.

Sol Pérez contó sobre su estado de salud

Hace unos días, los fanáticos de Sol Pérez se preocuparon al notar que la panelista no estaba saliendo al aire ni de Canal 26, ni de El Trece. Resulta que la "ex chica del clima" tuvo una indigestión por un alimento que comió y debió guardar reposo en su casa.

"Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", contó Sol en diálogo con Implacables.