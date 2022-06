"Queremos proteger a los nenes": el pedido de justicia por el caso de abuso de dos hermanitos

Luego de la terrible denuncia que realizó un joven a su madre y la ex pareja de la misma, se realizó una manifestación en Ensenada en reclamo de justicia por el abuso de sus dos hermanitos. Según destacaron, hasta el momento no hubo ningún fallo judicial y los autores del hecho siguen libres: "No es fácil acusar a una madre y nosotros pedimos que la justicia nos de la guarda de los chicos".

Además en diálogo con EL DÍA, agradeció el apoyo: "Gracias a la presión de los medios y de los vecinos, que hoy se reunieron y están convocados acá, el proceso se está acelerando. Queremos que la Justicia haga algo rápido y que no pase algo peor. D.A.F no puede seguir libre y él tiene antecedentes penales".

Por otro lado, aseguró que su mamá se ofreció a firmarle la custodia de su hermanitos: "Me dijo que si no la denunciábamos, nos la firmaba. Nosotros le dijimos que no le íbamos a pedir nada económicamente para los nenes, solamente queríamos la firma. Acepto, pero a la semana, buscó papeles y quiso hacer algo contra nosotros. Se fue de la casa y en los últimos días estuvo internada en el Cestino, por problemas psiquiátricos. Cuando se enteró que los vecinos se iban a manifestar, pidió el alta voluntaria y abandonó el hospital".

Por otro lado, contó que hoy los nenes se encuentran mejor y que están bajo tratamiento psicológico: "Tienen recuerdos cada tanto, de situaciones que vivían y que no podían contar por amenazas. Mi mamá les había grabado esas cosas en la cabeza".

El caso

Como publicó EL DÍA el pasado 4 de junio, Alejandro denunció -causa judicial mediante- que sus hermanitos de 8 y 11 años, fueron abusados en reiteradas ocasiones. El mismo apuntó contra su madre y la ex pareja de la misma por escalofriantes sucesos en la que los menores se vieron involucrados a distintos actos de violencia y actos sexuales impropios. Además señaló que realizó varias denuncias, pero que la Justicia no lo ayudó: "Tengo miedo por mis hermanos, porque mi mamá no los cuida. Temo que terminen como el nene Lucio Dupuy. Necesito ayuda de manera urgente", manifestó.