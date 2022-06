"No quiero que mis hermanitos terminen como Lucio Dupuy": acusan de abuso a una madre y a su ex en Ensenada

Un hecho horroroso denuncia un joven en Ensenada, ya que asegura -causa judicial mediante- que sus hermanitos de 8 y 11 años, fueron abusados en reiteradas ocasiones. El mismo apunta contra su madre y la ex pareja de la misma por escalofriantes sucesos en la que los menores se vieron involucrados a distintos actos de violencia y actos sexuales impropios. Además destaca que ha realizado varias denuncias, pero hasta el momento la Justicia no lo ha ayudado: "Tengo miedo por mis hermanos, porque mi mamá no los cuida. Temo que terminen como el nene Lucio Dupuy. Necesito ayuda de manera urgente", le destacó a El Día. Afirmó que junto a un conocido, que lo está ayudando en el proceso legal.

Según destacó, todo comenzó cuando su madre de apellido S. Fernández, empezó a tener una relación con un convicto condenado por violación, hace 13 años, llamado D. Ferreyra. La misma logró sacarlo de la cárcel tiempo después y lo llevó a vivir a su casa, ubicada en el barrio Mosconi, junto a sus hijos. A su vez afirmó el denunciante A. Acuña, que el argumento de su madre para llevar a su pareja fue que era el padre de su última hija, quien en ese entonces, tenía apenas 6 meses. Y que hoy en día, aún no está confirmada dicha paternidad, ya que la mujer había tenido muchas parejas en ese entonces.

"Sabíamos que el hombre estaba preso y que ella lo quería sacar desde hace un tiempo. Yo hoy tengo 29 años y en ese momento tenía 16, 17, siendo el mayor. Nos obligó que el tipo viniera y se instaló en el fondo de la propiedad. Después pasó el tiempo y nació mi hermanito, que hoy tiene 8 años. Y tampoco se sabe de quien es, porque ella tuvo otras relaciones, pero siempre nos dijo que era hijo", destacó. Y comenzó a detallar que con el correr de los años, empezaron a notar situaciones extrañas: "Mi hermana me decía que algo pasaba, porque la nena se estaba comportando de manera rara. Empezamos a investigar, porque los nenes tenían miedo de ir a la casa del fondo y si le decíamos algo a mi mamá, se enojaba con nosotros", destacó.

Además remarcó que el punto de quiebre fue durante el Día del Niño de 2021, donde en la calle del barrio de Ensenada, encuentran a su hermanita rompiendo en llanto: "Le dijimos a mi mamá de que lleve a la nena al médico, porque estaba rara. Le hicimos el estudio médico y se confirmó que ella había tenido signos de abuso sexual, por lo que hicimos la denuncia. Estábamos destruidos cuando nos enteramos". A su vez, A. Acuña enfatizó en que ni bien se enteraron del aberrante hecho, le dijeron a su madre junto con otra hermana y que la misma, minimizó el hecho.

"Sabíamos que tarde o temprano podía pasar. Mi mamá minimizó el hecho y le compró una crema para pasarle a la nena en sus partes íntimas. A partir de ese día, nos pusimos firmes en cuidar a los nenes y a estar más en contacto con ellos. Mi hermanito también me confesó que el "papá" también lo tocaba y que sufría distintos abusos. Pese a que mi mamá se comprometió a que iba a cambiar la situación, siguió minimizando los hechos y no hizo más nada", afirmó el denunciante entre lágrimas.

Tras la negativa de S. Fernández, él junto conocido que lo está ayudando, decidió hacer varias denuncias, pero hasta el momento la justicia no ha validado los pedidos pese a que su madre se separó de Ferreyra. Y encima, según cuenta Acuña, su madre está en pareja actualmente con otro convicto, que fue condenado por asesinato: "Está saliendo con W. Ciumina, asesino y violador, desde hace un año y medio. Hizo concubinato con él, dejó los fines de semana a mis hermanos solos y empezamos a tener precaución. Le pedimos por favor que no repita la historia y cuando le dijimos que no vaya más al penal, realizó un intento de suicidio con pastillas. Nos amenazó que iba a se iba a matar junto a nuestros hermanitos".

Actualmente, el joven denunciante destacó que está a cargo de los nenes y que su madre se encuentra internada, tras este hecho: "No sabemos qué hacer y por dónde arrancar. Tenemos mucho miedo. Pusimos un abogado, pero la justicia es lenta. Mis hermanitos están viviendo conmigo y tienen miedo que mi mamá se los lleve. Pido por favor que nos ayude. Ellos me dijeron que mi mamá les dijo que Ciumina era su padre y que si no hablaban con él, los amenazaba", cerró.

Una de las denuncias realizadas