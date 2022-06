Nuevas pintadas recalientan la polémica en "El Bosquecito": "Tripero vas a cobrar"

Esta mañana aparecieron nuevas pintadas que recalientan la polémica en torno al predio que la Universidad Tecnológica le prestó a Estudiantes, pegado a "El Bosquecito" del Lobo. "Tripero vas a cobrar" fue una de las frases que fueron pintadas esta madrugada en el complejo tripero, donde también funciona el colegio albiazul. Y fue una respuesta a las que ya habían hecho los de Gimnasia en los paredones para mostrar su descontento por el desembarco de su eterno rival en el barrio.

Luego de la polvareda que se levantó por la bronca de socios e hinchas de Gimnasia, ya que en esa zona está desde hace unas décadas atrás el predio de la cantera tripera, y que ayer se realizara la segunda prueba de jugadores de entre 5 y 12 años por parte de los albirrojos, la nueva noticia de las pintadas -también otras con graves insultos- da cuenta de que recrudece la pelea. Y todo se dio en medio de las amenazas de algunos hinchas albiazules que iban a cortar ayer las calles e impedir que los padres llevasen a sus niños al lugar, movida que finalmente no se llevó a cabo.

Fue en ese contexto que ayer casi 500 chicos pudieron ser evaluados en el predio, que desde Estudiantes aseguran será sólo para eso y que no está habilitado para la realización de partidos oficiales de fútbol ni nada que se le parezca. Para evitar incidentes se acercaron móviles policiales, que afortunadamente no tuvieron que intervenir. Sólo controlaron que nadie se pase de la raya, ya que en la vereda de enfrente funciona el colegio de Gimnasia y se temió por algún encontronazo. De ambos lados el comportamiento fue intachable, pese a la tensa calma que acompañó buena parte de la previa, con mensajes y amenazas (más que nada en redes sociales) que no pasaron de eso. Pero este nuevo acto vandálico con amenazas vuelve a poner el ojo en la seguridad de la zona.

Mientras tanto ayer por la tarde hubo una reunión entre un grupo de hinchas de Gimnasia y dirigentes vinculados al área del fútbol infantil para saber cómo afrontarán el tema. No trascendieron los resultados de la misma pero fue algo muy íntimo y en buenos términos. El Club mantendrá en los próximos días un encuentro con los directivos de la UTN.

Además se supo que esta tarde se realizará un nuevo encuentro de dirigentes y coordinadores del fútbol juvenil de Estudiantes y Gimnasia con el fin de poder llevar paz a los jugadores de ambos clubes, teniendo en cuenta que el próximo sábado se realizarán los clásicos de Novena a Cuarta: los menores jugarán en el Country y los mayores en Estancia Chica. Pablo Quatrocchi y Raúl Perrone se volverán a ver las caras para diagramar la mejor tarde en cada predio, que los jugadores y familiares tengan un buen trato y no sucedan hechos para lamentar. Aunque sea necesario aclararlo una vez más, se trata de chicos de 11 y 17 años que juegan un partido de fútbol nada más.