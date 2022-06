VIDEO. "Ahí llegó el paquete", denuncian que le gritaron al alumno salvajemente golpeado en el Albert Thomas

Tras una denuncia que llegó a este medio, en un hecho de violencia que se produjo en el colegio Albert Thomas de nuestra Ciudad, (Vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-14-8-8-0-denuncian-tremendo-caso-de-bullying-en-el-albert-thomas-aseguran-que-un-alumno-termino-internado-la-ciudad), donde un joven fue salvajemente golpeado y donde acusó de que sus compañeros de escuela le hacían bullying, su papá, Gonzalo Pocino, habló con EL DÍA y se manifestó nuevamente ante lo sucedido, en medio de versiones cruzadas con el resto de los alumnos que convocaron este mediodía a un "abrazo simbólico" a su escuela.

"Falta contención porque no hay directivas claras, no hay directivos. Entonces no se puede hablar con nadie. Acá hay un problema educativo muy grande", advierte en primera instancia, a lo que luego suma: "Él fue solo con los médicos por mi orden. El protocolo obliga a un docente o un profesor a trasladarlo. Pero acá se baja línea y un poquito mas. La confusión acá es que la escuela está acéfala".

Siguiendo con el relato de los hechos que sucedieron en los últimos días, recuerda: "El día lunes fue retirado con la ambulancia. Hicieron abandono de persona por parte de la escuela. Alguien les dio la orden de que no se subieran. Eso se va a encargar el fiscal y el juez, y esto no queda acá. Mi hijo esta bien, está dentro de la escuela. Yo voy a permanecer acá".

Por último, Pocino señaló: "Hoy cuando vinimos a la mañana estacionamos la moto sobre un poste de luz y le gritaban 'ahí llegó el paquete' y había un par de guantes y un fierro. Es una amenaza lisa y llanamente". El "Paquete", dentro de la escuela "es mi hijo y afuera de la escuela soy yo. No les tenemos temor a nada porque acá hay responsables, y los responsables son las autoridades que no están en el colegio", aseguró.

En tanto, desde el centro de estudiantes del Albert Thomas enviaron un comunicado en el que convocaron a manifestarse hoy a las 12 para realizar "un abrazo en defensa del Albert Thomas", el cual incluirá corte de calles, según anunciaron.

"Las y los estudiantes, padres y madres nos queremos dirigir a la comunidad ante las falsas acusaciones difundidas sobre nuestro querido Albert Thomas. Nos vemos en la obligación de que sea escuchada la palabra de todas las y los estudiantes y la comunidad educativa del colegio, ya que se han difundido falsas denuncias reproducidas por algunos medios", expresaron los estudiantes del establecimiento ubicado en 1 entre 57 y 58.

Los chicos aseguran que se trata de una "campaña de mentiras" y que forma parte "de una sucesión de hechos que tienen como objetivo atacar el prestigio de nuestra escuela".