Inseguridad sin freno y hartazgo en Los Hornos

Los Hornos continúa liderando la lista que enumera los sectores más calientes de la Región en materia de inseguridad.

Este diario ha dado cuenta en varias ocasiones del universo de medidas que adoptan quienes residen en este sector para intentar reducir el nivel de delitos.

Cámaras, alarmas, cambios en los hábitos, grupos de WhatsApp orientados al auxilio mutuo entre vecinos y reuniones con las autoridades, son algunas de las iniciativas que vienen impulsando los vecinos para hacerle frente a la delincuencia.

Pero nada parece surtir el efecto deseado ya que los atracos a mano armada en negocios (de calle 137 en su mayoría), los arrebatos en la vía pública, y los ataques pirañas combinados con la modalidad motochorro siguen ocurriendo configurando un escenario de preocupación y temor constante con el que “es muy difícil convivir”.

Quienes residen en Los Hornos entienden que cualquier acción para combatir el delito que se implemente de un día para otro no son más que parches que funcionan algunos días pero que terminan caducando de forma inmediata ante el extremado poder de adaptación que poseen los hampones.

Es por ello que desde hace varios meses vienen reclamando que además de las acciones concretas a corto plazo que se vienen aplicando, se deben trazar objetivos a largo plazo que permitan desmantelar las estructuras delincuenciales que se han ido formando en Los Hornos.

Con ese planteo se presentaron la semana pasada ante los jefes policiales de dicha comuna.

En ese cónclave, las autoridades pusieron de manifiesto su compromiso de hacer todo lo posible para mejorar la dura situación a la que se enfrentan los vecinos.

Incluso dieron a conocer una serie de medidas que se comenzarían a implementar de forma inmediata y hasta presentaron los móviles policiales que, según se expuso, iban a comenzar a recorrer las calles ese mismo día.

Una semana después, para los vecinos, el calvario de la inseguridad no sólo continúa vigente sino que además ha extendido su halo de influencia.

Así lo perciben los vecinos que se basan en una serie de robos callejeros cometidos en distintos barrios así como también en los episodios registrados en la zona comercial de Los Hornos.

Justamente, en las últimas horas, los comerciantes de Los Hornos, mantuvieron nuevamente una reunión con autoridades policiales de la localidad con la idea de plantear la terrible situación que atraviesan y escuchar medidas tendientes a frenar el asedio de la creciente delincuencia, ya que aseguran que “de nuestra parte hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y la situación es cada vez peor”.

“No damos abasto”

“La realidad es que Los Hornos es muy grande. Las autoridades no se dan cuenta de eso. Nos arreglan con tres patrulleros más, pero no damos abasto. No hay policías en la calle, no se ven. Envían agentes de la comisaría y el comando, pero no los ves. Y lo que necesitamos es eso, más policías en la calle”, reclamaron.

Asimismo, describieron que “los robos son a dos cuadras de la comisaría. Te encañonan, se llevan la plata y la policía tarda media hora en llegar. Más que esto, protestar, no podemos hacer”.

Ayer, cuando se desarrollaba la reunión, un vecino se presentó para denunciar un atraco en 68, entre 131 y 132. Según expuso, le robaron la camioneta tras encañonarlo cuando llegaba a su casa.