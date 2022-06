Inteligencia de Paraguay afirma que el piloto iraní del avión venezolano tiene vínculos terroristas

En las últimas horas se sumó un nuevo capítulo sobre el caso del avión de carga venezolano que llegó al país con tripulantes iraníes y fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Es que habló el ministro de Inteligencia del Paraguay, Esteban Aquino, y reveló que el piloto Gholamreza Ghasemi está vinculado a la Fuerza Quds iraní, que para Estados Unidos se trata de un grupo terrorista.

En una entrevista para radio ABC Cardinal 730 AM, el funcionario sostuvo que el acusado “ha estado acá (en Paraguay), en nuestro territorio, y eso es algo que sigue abierto y en investigación”. En ese sentido agregó que “la presencia de esa persona, de acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”.

Lo cierto es que se trata de declaraciones que se contradicen con la versión del gobierno argentino, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández había dicho que la Policía Federal había podido constatar que el piloto iraní que llegó al país en ese vuelo de carga en realidad “es un homónimo” del que tiene participación en la Fuerza Quds. Es por eso que ahora desde Paraguay sostienen que se trata de la misma persona.

Aquino explicó que “nosotros no tenemos la tecnología ni los medios para saber si esta empresa cambió de matrícula, de nombre, quién compró o vendió, pero sí tenemos agencias aliadas e hicimos las consultas". Y si bien intentó ir más allá en el caso dijo que “estamos restringidos por la ley. Hay cosas que lastimosamente no podemos decir”.

“Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Nosotros no podemos ser tan ingenuos y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas en ese régimen de terror. Ya sea en el transporte de materiales, de tecnología, de armas, etc. tenemos que precautelar la vida de todos los ciudadanos, en toda la región”, precisó el funcionario paraguayo.

Luego destacó la tareas de la Secretaría Nacional de Inteligencia que preside manifestando que “cumplimos nuestro trabajo y obligaciones con patriotismo. A veces tenemos que soportar, tragar sapos y culebras. Hay gente que piensa que esto se puede politizar y trata de desprestigiar. Nosotros no nos involucramos en política partidaria porque esta Secretaría está al servicio de la Nación. Este caso aún está abierto y va a continuar”. Y agregó que “Uruguay tomó las acciones con mucha sabiduría. Y Argentina ha hecho un excelente trabajo, lo importante es que reaccionó y tomó todas las acciones”.