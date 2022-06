Cada cosa en su lugar: ¿Cuáles son los 7 consejos para tener tu casa ordenada en un fin de semana?

Marie Kondo es una autora, empresaria y consultora de organización japonesa. En este caso, la "Reina del Orden", nos trae una serie de reglas que permitirán si las seguimos, poder tener ordenado nuestro hogar y renovar energías. Se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a su libro "La magia del orden: Herramientas para ordenar tu casa ¡y tu vida!". Gracias a este, la japonesa se ha convertido en toda una gurú del tema.

Las claves para tener en cuenta

1. Establecer intenciones: antes de iniciar con el proceso de limpieza, propone establecer las intenciones que uno tiene al ordenar: la especialista del orden cree en el poder de imaginar y visualizar el estilo de vida deseado antes de empezar a limpiar.

Este punto es especialmente importante al organizar el lugar donde se trabaja dentro de la casa, uno de los más utilizados y alterados durante la pandemia, la cual obligó a millones de trabajadores a volcarse al home office.

2. Hacer un "chequeo de alegría" : poseer únicamente objetos que no sólo nos sean útiles, sino que nos traigan alegría. Es por esto que propone recorrer el hogar "como si fuéramos invitados", intentando observar nuestro entorno con nuevos ojos.

3. Decidir dónde pertenecen las cosas: solicita que quienes busquen ordenar su casa, le den lugares específicos a todos sus objetos: "Tener una vaga idea de que algo debe mantenerse 'por aquí' no es suficiente", remarca.

4. Desechar lo que no se necesita: la filosofía de Kondo busca dejar de lado la acumulación de objetos que no tienen uso, en este sentido, la especialista en orden propone comenzar en primer lugar ordenando los cajones del hogar uno por uno. Primero, se debe desechar lo que no se utilice y, luego, organizar nuevamente el espacio de guardado de forma práctica: se recomienda el uso de separadores de cajones para mantener durante más tiempo el orden y establecer lugar específicos para cada objeto.

5. mantener una cocina ordenada: Kondo propone concentrarse para ordenar es la cocina dado que es una zona clave de la casa en dónde se guardan muchos artículos y el movimiento es constante. "La clave para que se vea lo más prolijo posible es mostrar solo sus artículos favoritos en la encimera", explica.

6. Reunir suministros clave: la calidad por sobre la cantidad. Tener sólo los suministros clave para las tareas que llevamos a cabo a diario maximizará la productividad de los espacios, especialmente si se trata del lugar de trabajo dentro de casa.

7. Añadir alegría: recomienda colocar artículos en la casa que despierten alegría, "ya sea una pequeña baratija o un elemento animado como una planta o un jarrón con flores", ilustra.