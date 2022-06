Ola de robos en Ringuelet hace unos días en casas, ahora en comercios

En la misma zona de Ringuelet donde hace exactamente una semana este diario reflejó el pedido de vecinos de tener otra comisaría por el sostenido asedio delictivo, ahora hubo se cometieron dos escruches en comercios y un intento robo en un tercero.

Los ataques en estos negocios se consumaron en 511 y 9, donde los ladrones (se sospechan que son menores de edad) vaciaron de dinero las cajas registradoras de una dietética y de un local de indumentaria femenina.

A su vez, también ingresaron a un estudio de arquitectura que funciona en la planta alta de esos comercios. Pero, en este caso, no alcanzaron a robar nada porque segundos antes se había activado la alarma del local de ropa.

Cabe señalar que este diario dialogó ayer con propietarios de esos negocios, que están uno al lado del otro. Y no sólo expusieron los frecuentes robos en ese barrio, sino que además no ocultaron su fastidio debido a que “hay una cámara de seguridad que no funciona y muy poca iluminación”.

“ESTUVIERON 2 MINUTOS”

Uno de los comercios donde actuaron los escruchantes es en el local de ropa femenina “Juz”, donde su dueña, que evitó ser identificada, le contó a EL DIA que “los ladrones se metieron por un patio trasero y luego de abrir una puerta de vidrio de ese sector del local, que no sé si había quedado trabada o no”.

Lo que sí tiene por certeza es que los autores del ilícito “estuvieron en mi negocio apenas dos minutos, ya que apenas entraron se activó la alarma”.

“Se quedaron entre las 3.50 y las 3.52 de la mañana”, precisó enseguida la comerciante.

En esos 120 segundos, tuvieron tiempo únicamente para “robar los 1.000 pesos en cambio que habían quedado en la caja registradora”.

Y reveló que “cuando empezó a sonar la alarma, quisieron apagarla. Pero como no lo consiguieron, directamente la arrancaron”.

Lo que no pudieron evitar los responsables del robo fue quedar filmados. Inclusive, un video mostró el rostro de uno de los jóvenes.

“Somos los únicos de estos locales en tener una cámara de seguridad funcionando”, mencionó luego.

Y dijo estar convencida de que, en base a esa imagen, “estos pibes son menores de edad”.

Pero al mismo tiempo, aportó que “entraron en mi negocio con guantes, a diferencia, por ejemplo, de su ingreso en la dietética”.

El episodio en su local hizo le hizo reflexionar que tiene la imperiosa necesidad de adoptar recaudos en el sector por donde se colaron los delincuentes.

En tal sentido, anunció que “vamos a reforzar convenientemente el fondo del negocio, que es por donde entraron y es a lo que apuntaré”.

Y consignó que “estoy acá desde enero pasado y es el primero robo, pero espero que sea el último”.

Por su parte, Santiago Chaves (30), propietario de la dietética “Almacén natural”, que está a pasos del comercio anterior, informó a EL DIA que “en este local, los delincuentes se metieron a las 4 de la mañana, cuando lógicamente estaba cerrado”.

Sobre lo sustraído por los juveniles delincuentes, indicó que “robaron los 3.000 pesos que quedaron en la caja registradora y además dos celulares viejos”.

Al igual que en el local de ropa, los escruchantes accedieron al interior de la dietética a través de una puerta de vidrio que comunica con un patio trasero y a la cual violentaron.

También como a su colega del otro negocio, “fue la primera vez que nos roban”, aunque en este caso la dietética fue inaugurada en diciembre pasado.

Santiago coincidió además en la misión de dotar de más seguridad al suyo, pero junto a su pareja optaron por hacer instalar “un sistema de alarma”.

Es más: el representante de una empresa del rubor justamente se encontraba ayer en este negocio ofreciendo diversos dispositivos y con diferentes precios.

En tanto, Jimena González (42), dueña de un local de decoración, ventiló ante EL DIA que quienes robaron en dos locales cercanos al suyo “dejaron en un baldío que está al lado de mi comercio, una escalera preparada como para volver”.

De inmediato, refirió que “a mí no me robaron porque ya antes de inaugurar el local hice instalar una reja que hasta es bastante difícil de vencer con una barreta”.

Vale recordar que, como lo publicó este diario el 11 de este mes, hubo recientes robos en casas de 510 entre 5 y 6, en 6 entre 509 y 510 y en 513 entre 4 y 5. Por eso, se reclama tener en ese sector una comisaría.