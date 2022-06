La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá el comienzo de una nueva fecha del campeonato, donde se cruzarán Arsenal frente a Talleres y Sarmiento hará lo propio ante Patronato en Junín. A su vez, por la Copa Tres Naciones, Argentina se medirá ante Uruguay en Handball. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

18:00 Arsenal vs Talleres TNT SPORTS

20:30 Sarmiento vs Patronato ESPN Premium/TV PUBLICA

PRIMERA NACIONAL

14:10 All Boys vs Nueva Chicago TYC SPORTS

15:00 Estudiantes BA vs Sacachispas

15:30 Almirante Brown vs Deportivo Morón DIRECTV SPORTS / 1610

15:30 Deportivo Riestra vs Alvarado

15:30 Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Maipú

15:30 Villa Dálmine vs Deportivo Madryn

16:00 Atlético Rafaela vs Agropecuario

18:10 Chaco For Ever vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS

20:10 Chacarita vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

PRIMERA "B"

12:05 UAI Urquiza vs Los Andes TYC SPORTS

15:30 Colegiales vs Acassuso

15:30 Deportivo Merlo vs Argentino de Quilmes

15:30 Deportivo Armenio vs Fénix

15:30 Villa San Carlos vs Comunicaciones

17:00 Talleres (R.E) vs J.J de Urquiza

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Tamara Demarco vs Celeste Alaníz TYC SPORTS

ESPN KNOCKOUT

22:00 Artur Beterbiev vs Joe Smith Jr. ESPN 2

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

09:00 India vs Argentina ESPN

MOTO GP - ALEMANIA

09:00 Clasificación ESPN 2

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

11:00 Final - Leicester vs Saracens ESPN 3

GOLF - US OPEN

13:00 Día 3 ESPN 2

F1 | GP CANADÁ

14:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS

17:00 Clasificación FOX SPORTS

PRIMERA C

15:30 Deportivo Español vs Midland DIRECTV SPORTS + / 1613

15:30 El Porvenir vs Claypole

15:30 General Lamadrid vs Laferrere

15:30 Real Pilar vs Club Luján



TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Montpellier vs Bordeaux ESPN Extra

HANDBALL: COPA TRES NACIONES

19:00 Argentina vs Uruguay DEPORTV

UFC FIGHT NIGHT

20:00 Calvin Kattar vs Josh Emett FOX SPORTS 2

STANLEY CUP FINAL

21:00 Final - Colorado Avalanche vs Tampa Bay Lightning