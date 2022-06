Urtubey y su curiosa comparación: "CABA es Europa y las provincias son África"

Juan Manuel Urtubey realizó una comparación curiosa, al hablar de que existen "Dos Argentinas". El exgobernador de Salta destacó que el centralismo que existe con la ciudad de Buenos Aires y puntualizó duramente: "Nadie se puede enojar por eso. Hay una Argentina que está en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un PBI per cápita de una capital de un país desarrollado europeo. Y la otra Argentina es la del interior, donde vivimos en África Central".

Esto se da en el marco del pedido del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para pedir la devolución de un porcentaje dela coparticipación que el presidente, Alberto Fernández le recortó a la ciudad de Buenos Aires. Además Urtubey enfatizó en que "no haber logrado una ley de coparticipación es un fracaso de la política" y que ejemplificó su postura: "A veces en el norte se dice que cuando los porteños van a las provincias no van a conocerlas, si no a que los provincianos los conozcan a ellos".