Verónica Ojeda, indignada: "No invitaron a mi hijo a Wembley"

Verónica Ojeda arremetió contra todos, luego de que Dieguito Fernando no esté presente en el homenaje a Maradona durante la Finalissima, disputada en Wembley. La ex pareja del 10 arremetió contra Claudia Viallafañe, Dalma y Giannina Maradona, por no haber invitado a su hermano. Con bastante indignación y tristeza, señaló que le mintió al pequeño.

"El primer tiempo del partido lo vio en la escuela y los nenes estaban como locos cuando hicieron el primer gol. Para él eso es una alegría, pero ni bien me vio dijo por qué no lo llevé y le respondí que no pudimos porque él tenía que estar en la escuela ¿Qué le voy a responder? Qué no lo invitaron?", destacó.

Además admitió que tratará de no decirle la verdad en el corto plazo, porque "se va a poner a llorar y se va a poner mal. Encima le tengo que decir que sus hermanas estuvieron y sus tías también". Por último, en diálogo con Karina Mazzoco, admitió que no está enojada pero que la decepción es grande: "Estoy decepcionada porque tiene 9 años y es de apellido Maradona. Hablé con Diego Jr y me dijeron que tampoco lo invitaron", cerró.