Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, necesita otro trasplante de riñón

La noticia es preocupante. Recientemente, Sonsoles Rey Obligado, la ahijada de Sandra Mihanovich y a quien la cantante le donó un riñón hace diez años, contó en sus redes sociales que deberá someterse a un nuevo trasplante, ya que el órgano que recibió en 2012 no está funcionando como corresponde.

Así, la reconocida artista contó que tanto ella como su esposa, Marita Novaro Hueyo, quien es la mamá de Sonsoles, la están acompañando en este difícil momento. Ahora, la ahijada de la reconocida intérprete y actriz había expresado a través de sus historias de Instagram las últimas novedades acerca de su salud. "No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo. Jamás abandonaré la batalla. Gracias, por todo siempre. Pude una vez, pude dos veces, voy a poder tres", señaló.

Al tiempo que cerró optimista: "Me gusta la vida y cuando termino esto, fiestón... Hay gente increíble en este mundo que ya me ofreció un riñón. ¡Dios mío, gracias! Debo valer la pena... Y a esto voy. Libre, feliz y contenta. Vamos eternamente agradecida a cada uno por sus mensajes. Sé que no estoy sola en esto".

Finalmente, vale destacar que, ni Marita ni Sandra se manifestaron al respecto a través de sus redes sociales.