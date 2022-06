Los motivos que llevaron a Alberto Cormillot para poner una profesora particular a su bebé de nueve meses

En principio, vale recordar que, durante septiembre de 2021 Alberto Cormillot anunció, a través de sus redes sociales, una de las noticias más felices de su vida. Había nacido Emilio, el tercer hijo del médico de 83 años, que ya es padre de Reneé y Adrián -frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017- y el primero junto Estefanía Pasquini, la nutricionista de 34 años, con quien se casó en 2019.

Ahora, la pareja le demuestra todo su cariño al bebé de nueve meses “¿Quién dijo que era fácil? Estamos aprendiendo juntos. ¡Feliz Día del padre!”, escribió Cormillot (en sus redes) el domingo. "Todo el tiempo pienso cuánto más lo podré acompañar. Me gusta verlo, observarlo, jugar con él, descubrirlo, sonreírnos a la distancia y encontrarnos en la mirada por más que haya otra gente alrededor. También le canto canciones de cuando yo era chico, soy consciente de la finitud de la vida”. señaló el nutricionista.

La línea del tiempo no se detiene. Y así, en el plan de disfrutar juntos y de dejarle recuerdos para cuando ya no pueda acompañarlo físicamente, reveló que le está creando un archivo con algunos relatos, mensajes y enseñanzas para que a lo largo de su vida, Emilio pueda sentirlo a su lado. "Por eso lo disfruto todos los días al máximo y hago planes más cercanos en el tiempo, no proyecto a largo plazo con él. Me gusta incentivarlo a gatear, por ejemplo”, sostuvo.

Finalmente, reveló cuál es la última incorporación a la rutina diaria del bebé, que siguen a rajatabla: una profesora particular que le enseña chino. “Emilio tiene a una persona que dos veces a la semana le habla, le canta y le juega en chino. Como es el idioma del futuro, quiero que de chiquito vaya acostumbrando el oído y le sea útil para aprenderlo mejor cuando crezca”.