VIDEO: Cande Ruggeri mostró el momento en el que "El Cabezón" se enteró que será abuelo

Cande Ruggeri anunció su embarazo de una manera muy particular y logró captar la reacción de su familia, especialmente de su padre, quién tardó varios minutos en caer de la noticia. La famosa compartió el video con “Nosotros a la mañana”.

El primero en dar a conocer la noticia fue Óscar Ruggeri, a quien se le “escapó” al aire de F90, por ESPN. Sebastián Vignolo quiso indagar sobre la buena nueva, a lo que el ex futbolista adelantó desconocer si podía o no contarlo pero ya no soportaba el secreto.

Ángel de Brito fue el que se percató del error que había cometido el comentarista y lo compartió en su cuenta de Twitter, etiquetando a la futura mamá. “Lo voy a matar”, declaró en la red social, contra su padre.

Finalmente, en “Nosotros a la mañana”, Cande Ruggeri explicó cómo le contó a su familia y a la de su novio de la llegada de su primer bebé juntos. Prepararon una reunión y al momento de la fotografía grupal, colocó la cámara del celular en vídeo y lanzó “estoy embarazada”.

Las reacciones de los presentes fueron conjuntas, excepto para el papá de la modelo. Su madre comenzó a gritar que ya lo presentía, mientras el Cabezón Ruggeri no podía caer en la cuenta por el anuncio y solo se quedó a un costado observando la escena.

Con emoción evidente y una felicidad que no se la quita nadie, la ex Bailando por un Sueño reveló que Óscar fue el último en saludarla.

Cande Ruggeri y su pareja, Nicolás Maccari recibirán a su primer hijo o hija tras cuatro años de relación. Afianzados y enamorados, recuerdan como si fuera ayer cuando Josefina Sarkany los presentó y desde allí, nunca más se distanciaron.