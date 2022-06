Tensión en Miami: un avión chocó y se incendió al aterrizar en el aeropuerto

Un avión de pasajeros de una aerolínea de bajo costo de República Dominicana se estrelló esta noche en el Aeropuerto Internacional de Miami y hubo tres personas heridas, pero no se registraron víctimas entre las 126 personas a bordo, informó en su página web El Nuevo Herald de Miami.



Los bomberos apagaron con éxito las llamas que envolvieron al vuelo 203 de RED Air que sufrió un mal funcionamiento del tren de aterrizaje, patinó en la pista y se detuvo en un área cubierta de hierba.



Publicaciones en las redes sociales mostraban a los pasajeros alejándose del avión, algunos cargando a sus hijos, otros corriendo con su equipaje de mano y varios más grabando videos con teléfonos celulares.



“Cuando llegaron nuestros equipos de bomberos vieron que el ala del avión estaba en llamas y rápidamente trataron de apagar el fuego utilizando camiones de espuma especializados”, expresó Erika Benítez, vocera del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.



“Todos los pasajeros pudieron salir del avión, las tres personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales’’, comentó Benítez, mientras los bomberos trabajaban para mitigar un derrame de combustible en la pista.



El avión “raspó” la pista sur más cercana a Perimeter Road, la más inmediata a la autopista 836 (Dolphins Expressway) y no golpeó nada más, según el portavoz del aeropuerto, Gregory Chin.



El accidente obligó a las autoridades a cerrar dos pistas, lo que retrasó varios vuelos. Pero la sección más concurrida del aeropuerto, el extremo norte, donde American Airlines dispone del 70 por ciento del tráfico aéreo, no se vio afectada.



El avión, un McDonnell Douglas MD-80 llegaba de República Dominicana, la base de operaciones de RED Air, una aerolínea fundada el año pasado con la esperanza de expandirse por América Latina.