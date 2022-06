VIDEO.- Kicillof defendió el lenguaje inclusivo y llamó a los alumnos bonaerenses a "rebelarse"

Este miércoles el gobernador Axel Kicillof encabezó la promesa de lealtad a la Bandera de estudiantes de cuarto año de escuelas primarias de distintos distritos de la Provincia. En el acto, que se llevó a cabo en el parque Tecnópolis, también estuvo presente el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En el evento, el Gobernador hizo referencia al lenguaje inclusivo. En ese sentido convocó a los alumnos bonaerenses a "rebelarse" y hablar como ellos quieran. Todo se da en un contexto por la polémica del uso del lenguaje inclusivo, que fue prohibido en la Ciudad de Buenos Aires, y por el que ayer una funcionaria que lo utilizó en un acto fue abucheada en Berisso (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-22-9-40-0-escandalo-en-berisso-abuchearon-a-una-funcionaria-que-uso-lenguaje-inclusivo-en-un-acto-escolar-la-ciudad).

"Ser patriota es ocuparse del que menos tiene", les dijo a los alumnos que siguieron el acto. Y agregó: "Hoy conmemoramos que Belgrano creó la bandera y lo hizo como un acto de rebeldía que además le valió reproches. Decidió crear la bandera y lo hizo a pesar de que muchos pensaban que no convenían en ese momento".

Además sostuvo que "para mí la rebeldía no es hacer lo que se te canta porque sí. Como lo hizo Belgrano, que no creó la bandera para él sino para todos y para todas. Esa es la rebeldía que cuenta, la que es para los demás". Y allí fue cuando le hizo un llamado a los jóvenes: "Les quiero decir que rebelarse significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho. En la Provincia también rebelarse es hablar como uno quiere, no decir palabrotas pero sí expresar lo que uno siente".

"A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no va a ser desde España que nos van a explicar cuáles son las palabras que usamos. No nos gusta prohibir, los chicos pueden ser libres", explicó Kicillof.