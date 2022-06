Furioso: acusan a Emilia Mernes de infidelidad y Duki se cruzó con sus seguidores

Una polémica se desató en las redes sociales, alrededor de Emilia Mernes y su escapada fugaz a Madrid. La cantante viajó, entre otros, con Bizarrap, para presenciar la “Fiesta Bresh” que se llevó a cabo en la ciudad española pero el escándalo comenzó cuando se viralizó un video de ella con un chico.

En una filmación de muy pocos segundos, en la que la ve a lo lejos, Emilia Mernes disfruta rodeada de amigos, mientras el productor musical argentino hace lo suyo en la consola. El detalle está en que en cierto momento, se la ve hablando al oído con un joven.

Esto hizo que los rumores de infidelidad hacia su pareja, Duki, comenzaran a circular con más fuerza. El cantante, enojadísimo con los fanáticos de ambos, se despachó en Twitter para defender a su compañera.

“Emilia Mernes estuvo toda la noche apoyando el c**o a un chabon. Pobre Duki, es re cornudo”, fue el tuit que disparó la furia del trapero. “O tal vez salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico) es parte”, empezó el descargo en la misma red social.

“Dejen de meterse en nuestra relación. Vivimos todos los días 24 hs juntos y no se enteran. No opinen más, realmente nos afecta”, siguió el artista argentino. Previo a decir que no tenía interés en darle entidad a las acusaciones, aseguró que Emilia Mernes es la mujer “que más me cuida, respeta, acompaña y quiere”.

El ex de Brenda Asnicar se molestó ante las acusaciones sobre los “actos de los demás, suponiendo e inventando cosas”, sin ver que los afecta. En ello incluyó a los medios de comunicación y a los seguidores de ambos.