Las pericias dicen que Diego no era papá de Laprovittola

Los primeros resultados de las pericias oficiales que buscaban esclarecer si Magalí Gil y la platense Eugenia Laprovittola son hijas de Diego Maradona descartaron la posibilidad: según las muestras analizadas, tomadas del astro argentino en la causa penal, el estudio, realizado el año pasado, excluyó a Diego como padre de Gil, mientras que en el caso de la platense encontraron incompatibilidades.

“Los resultados excluyen a Diego Armando Maradona como padre posible de Magalí Alejandra Gil. Ante el resultado de exclusión de paternidad obtenido en el cotejo, se realiza nuevamente la extracción de ADN a partir de las muestras de referencia con el fin de corroborar los resultados obtenidos”, afirma el primer informe sobre una de las supuestas hijas del fallecido jugador de fútbol.

“En el cotejo de los perfiles obtenidos, se observaron doce (12) incompatibilidades entre el perfil genético de Diego Armando Maradona (fallecido) y el correspondiente a Eugenia Mailén Laprovittola, de acuerdo a lo que se espera para un vínculo padre/hija. Por lo tanto, los resultados observados excluyen a Diego Armando Maradona (fallecido) como padre posible de Eugenia Mailén Laprovittola“, afirma el otro comunicado.

Al conocerse el resultado, y ante los comentarios que brotaban en las redes y los medios, Laprovittola, también jugadora de fútbol, se lanzó a su cuenta de Instagram para publicar su descargo: “A veces la gente sabe poco, pero habla mucho. Algunos medios de comunicación ni te cuento. La desinformación es muy peligrosa”. El descargo hace pensar que esta historia continuará.

LA HISTORIA DE LAPROVITTOLA

Laprovittola había visitado la redacción de EL DIA el año pasado, cuando comenzó a presionar para que se conozca si Diego era su padre o no. Apenas una semana después de la muerte del Diez, la jugadora, que además es hincha de Gimnasia, había escuchado de los labios de su madre que su padre era Maradona: siempre supo que era adoptada, pero diferentes periodistas le comentaron que la noticia llegó a los medios porque su mamá biológica “se había comunicado con algunos para hacerles llegar la historia”. Entonces, “hablé con mis papás adoptivos, ellos me dieron los papeles de adopción y pude tener un contacto con mi mamá biológica, para que me cuente la historia, me confirme esto”.

Y ahí, escuchó de su boca cómo su madre conoció a Maradona: “Se conocieron en un boliche en Palermo, donde él iba bastante seguido cuando volvió a Argentina, en el año 94. Ahí nació una historia”, relata Laprovittola. La historia no tendría final feliz. “Ella tenía una pareja, que era violenta. Cuando queda embarazada de mi y la pareja se entera que yo no era hija de él, le empieza a pegar en la panza. Era un contexto de mucha violencia, y mi vieja me dio en adopción para que no viva en ese contexto de violencia”.

Laprovittola comenzó entonces la búsqueda de la verdad, aunque siempre aclarando que la búsqueda por el apellido es solo por el reconocimiento. Incluso insistía en que, si le tocara parte de la herencia, la donaría.

Laprovittola es solo una de dos platenses que dicen ser hijos de Maradona: Santiago Lara, el otro joven de nuestra ciudad, todavía no se ha sometido a la prueba de ADN pertinente para conocer si su padre es o no el astro.