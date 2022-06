El Gobierno salió a responderle a Cristina: "No hay festival de importaciones"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que no existe "un festival de importaciones" como había señalado días atrás la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Lo hizo en la habitual conferencia de prensa de todas las semanas, en la que renovó el respaldo hacia las organizaciones sociales, también cuestionadas por Cristina por el manejo de los planes sociales, al decir destacar el "enorme trabajo en los momentos más duros de la Argentina".

Además, aclaró que "no es correcta" la información publicada hoy por algunos medios en relación a 180 mil planes sociales que pasarían a ser controlados por los intendentes.

Consultada sobre los dichos de Cristina Kirchner respecto a que en el país existía un "festival de importaciones", la vocera dijo que "todas las opiniones y sugerencias para mejorar las situaciones de gestión del Gobierno por supuesto son bienvenidas, sobre todo cuando vienen de la vicepresidenta que además ejerció la Presidencia durante ocho años". "En estos momentos, en los 12 rubros industriales que medimos tenemos mucha más exportación que importación. No hay en ese sentido ningún ruido que podamos ver, agregó, al tiempo que admitió que habrá un mayor control sobre las importaciones ya que existe "una tirantez con respecto a la necesidad que tienen muchos rubros industriales que están creciendo mucho de algún tipo de importaciones".

Al ser repreguntada entonces si en el país no existe un festival de importaciones, la portavoz ahora sí fue más tajante en la respuesta: "No, no hay festival de importaciones en la Argentina".