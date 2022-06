“La Argentina que viene es federal”, dijo Manes en La Rioja

El médico y diputado nacional Facundo Manes convocó el día de hoy a los riojanos para exponer los desafíos presentes y futuros que enfrenta la Argentina y la necesidad de generar un nuevo paradigma en el que el conocimiento y educación se conviertan en una prioridad para poder encaminarnos hacia el desarrollo.

“Estoy muy contento de visitar La Rioja, provincia que quiero mucho. Vine para que juntos reinventemos la Argentina”, comenzó. “Durante décadas, muchos malos gobiernos nos empobrecieron e impusieron la lógica de la resignación”, continuó. “Nos hicieron creer que no podemos cambiar las cosas pero el destino será lo que nosotros querramos que sea”.

“Hace décadas que Argentina no encuentra el rumbo en términos educativos, sociales y económicos. Me entristeció ver que ayer miles de docentes reclamaban condiciones dignas de trabajo y mejores salarios porque no tengo dudas, el país va a estar encaminado cuando su trabajo sea el más prestigioso del país”. Continuó, “los resultados de las pruebas APRENDER que se conocieron la semana pasada confirman la decadencia del sistema educativo y el retroceso en comprensión y lectoescritura. Además, vemos que la brecha entre las escuelas públicas y las privadas es cada vez más acentuada. Es una tragedia que esto ocurra en el país de la Ley 1420 y de la Reforma Universitaria”.

Manes hizo un especial agradecimiento a la educación pública. “Cambió mi vida y todos los argentinos deberían tener la misma oportunidad. Bajo ningún concepto podemos permitir que produzca desigualdad”. “¿Cuánto más vamos a esperar para revertir este deterioro?” , preguntó. Y aseguró que “debemos invertir en conocimiento y convertir a la educación en una prioridad y un sinónimo de desarrollo y progreso. Es la llave para insertar a la Argentina en el mundo del conocimiento y no es solo tener un dato, es encontrar una brújula en un mundo cambiante y dinámico y autoestima para perseguir nuestros sueños”.

Por otra parte, el neurocientífico consideró que el país se encuentra en deuda con el interior. “La Argentina está muy centrada en la capital. Debemos repensar nuestro desequilibrio territorial teniendo en cuenta el escenario global. El nuevo mapa federal dependerá de la capacidad de aprovechar el conocimiento y la producción para integrarse a los mercados globales. Hay provincias que lo están logrando más rápidamente que otras. La nueva Argentina crecerá desde el interior, el país que viene es federal”.

Para concluir, el diputado se dirigió a los jóvenes presentes “se que no es fácil ser joven en la Argentina. Cuando terminé el secundario y empecé medicina tenía 10 años de mi vida planificados y hoy no podemos planificar ni hasta fin de mes. Entiendo también que no crean en nada, ni en la política, ni en las instituciones. Incluso se que han dejado de creer en la educación como motor de ascenso social. Pero les tengo que decir que no acepten las cosas como están, de acá somos y acá pertenecemos, esta es nuestra patria y por eso no podemos renunciar a esta Argentina”. “Luchen y lideren, que acá estamos para acompañarlos”.

Manes estuvo acompañado por Inés Brizuela y Doria, intendenta de la Ciudad de la Rioja, Guillermo Galván, viceintendente, Julio Martinez, senador nacional y Gustavo Galván, diputado provincial.