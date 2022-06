Ciudadanía italiana: se facilitarán los trámites tras una nueva resolución

El Gobierno italiano informó en las últimas horas que aceptará actas digitales presentadas por ciudadanos argentinos emitidas a partir de abril de 2019 para la tramitación de la ciudadanía de ese país, luego de la gestión hecha por el embajador Roberto Carlés y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, con su par italiana Luciana Lamorgese.



A través de una nota oficial, la Cancillería italiana informó "a la Embajada de la República Argentina el contenido de la circular que el Ministerio del Interior italiano enviará a los municipios de este país, con las instrucciones para verificar la validez de las actas digitales y del apostillado electrónico emitidos por autoridades argentinas", planteó Carlés en redes sociales.



Según el embajador, "de conformidad con lo acordado en la reunión mantenida el pasado 11 de mayo, y de acuerdo con lo convenido por la ministra Lamorgese y el ministro De Pedro, la Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha evaluado los aspectos técnico-jurídicos de la cuestión, planteada por ANUSCA y por varios municipios, respecto de la conformidad de las actas digitales argentinas con las disposiciones del art. 23 del Código de la administración digital".



Así, la AGID respondió que "las actas argentinas, además de estar en línea con los procedimientos de implementación de la apostilla electrónica difundidos, a partir de 2006, entre los países suscriptores de la Convención de La Haya y con las disposiciones normativas contenidas en la ley del 22 de noviembre de 1988, n. 533, resulta coherente con las disposiciones vigentes en la materia y en particular con lo establecido por el mencionado art. 23", informó el embajador argentino.



En particular, con la nueva circular, "las actas argentinas en formato pdf y firmadas con firma digital constituyen documento original". Por lo tanto, informó Carlés, "deben ser recibidas las actas civiles con apostilla electrónica emitidas a partir del 15 de abril de 2019".



De todos modos, para las emitidas antes de esa fecha, los ciudadanos "deberán requerir una nueva apostilla, o la certificación de la validez de las actas, al consulado argentino que corresponda".



¿Cómo será en La Plata?

Luego de la nueva resolución de la facilitación de los trámites, los mismos podrán realizarse en el consulado de La Plata. Cabe destacar que desde la embajada italiana, afirmaron que desde el Ministerio del Interior italiano se enviará la información a los municipios para evitar pérdida de tiempo. "Las ciudadanas y los ciudadanos argentinos podrán presentar en los municipios esta nota en la que se anticipó a la Embajada argentina el contenido de la circular", destacó el embajador.