Palos por el rumbo: Melconian le apuntó a la emisión

El economista Carlos Melconian, fue entrevistado a raíz del encuentro que tuvo el miércoles con la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Melconian aclaró que la Vicepresidente no lo llamó a él, sino que fue un encuentro institucional, por su rol de presidente del Ieral, que -dijo- ya hizo público su deseo de “hablar con todo el mundo: gente de la política, del oficialismo, la oposición, gobernadores, la iglesia, gente de diferentes niveles de la Justicia, sindicatos, empresarios, líderes políticos”.

“Nos tomamos muy a pecho el tema apartidario, desideologizado, estamos hablando con todo el mundo y se van armando agendas que yo no manejo. Llegó el día y fui. Es la figura vicepresidencial y yo estoy trabajando por la Argentina arriba de la grieta”, explicó Melconian en diálogo con radio Mitre, en el que aclaró:; “no tengo un discurso en privado y otro en público; con pragmatismo hace 30 años digo lo mismo”. Lo que le dijo a la Vicepresidente, señaló, “tiene que ver con lo que venimos diciendo, tanto el Ieral como yo como economista profesional”.

“Si a mí me llama un presidente o una autoridad, aunque yo no esté de acuerdo en lo ideológico, yo voy. Distinto es que luego quiera hacer algo con ellos. Ahí sí uno se reserva lo personal, el afecto”, aclaró. Además de manifestar que Cristina Kirchner era la única figura política con la que hasta ahora nunca se había reunido. La charla fue “media hora institucional y el resto actualidad”, dijo Melconian, quien se cuidó de atribuir frases o dichos a Cristina, limitándose a expresar lo que él piensa y le transmitió.

Pese a su reticencia a exponer lo que dijo Cristina, Melconian concedió que hablaron sobre “la moneda, las importaciones, incluso el tema del fisco”. Y respecto a la reciente frase de la Vicepresidente sobre un “festival de importaciones”, insistió en su diagnóstico. “Yo he dicho privada y públicamente que la Argentina tiene un problema de dólares en sus importaciones por el modelo macroeconómico. En términos de importaciones sobre PBI, de un país con 50 millones de habitantes o en comparación con otros países, no está en un boom de importaciones ni en una apertura, es todo raquítico”. Además, volvió a criticar el “supercepo” y señalar las importaciones de energía. “Hay que dar vuelta el programa macroeconómico. Quiero el país que imaginamos con la Fundación Mediterránea y el Ieral, pero faltan 18 meses”.

Respecto de cómo atravesaría el actual gobierno ese plazo, Melconian señaló: “el 15 de noviembre, después de la elección de medio término, como ocurrió en 2013, los gobiernos tienen que agarrar el manual de llegar a la otra orilla. Pero no sacaron el manual. Hemos perdido 6 ó 7 meses. Lo único que hubo fue un acuerdo por resignación con el FMI, que también se lo viola. La complicidad del FMI es acompañar los desvíos. Que no se le agote la paciencia”, según Infobae.

De todos modos, señaló que el actual gobierno “de algunas modificaciones clásicas no se va a salvar”. Al respecto, recordó que en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, ocurrió el “fabregazo”, en referencia al entonces presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega. Según Melconian, fue “un ajuste clásico, el gobierno tuvo que poner pierna fuerte en lo cambiario, tuvo que poner pierna fuerte con el Club de París, acordar los gobernadores, acordar con los bancos, poner pierna fuerte en lo fiscal y casi pierna fuerte con los buitres”.

“Te guste o no te guste, aunque te puteen -señaló.- hay momentos en que tenés que ponerte al frente: Fábrega devaluó. Puso los huevos arriba de la mesa. Se dio cuenta que la devaluación diaria no alcanzaba. Tuvo que hacer un saltito cambiario, no una locura”,