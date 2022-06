Unos sí, otros no: acatamiento dispar al paro de auxiliares en las escuelas de La Plata

Tras una recorrida por distintos establecimientos que realizó el diario EL DIA, se pudo observar que alguno de ellos cerraron sus puertas debido al "Día del Empleado Público", mientras que otras instituciones las mantuvieron abiertas.

Vale aclarar que este día 27 de junio, generó incertidumbre, debido a que desde la cartera educativa provincial, se había anunciado que la actividad en las escuelas será normal en esta jornada, ya que se exceptuó a los docentes y auxiliares del feriado por el Día del Empleado Estatal.

La que esa medida provocó el rechazo del gremio ATE, que convocó el viernes pasado a una medida de fuerza porque la decisión gubernamental “va en contra del principio de legalidad y razonabilidad”.

Una de las madres, afirmó a este medio que llevó a su hijo "porque le avisaron por el grupo del colegio": "No entendí porqué no había clases los otros colegios. Acá a la mañana hubo clases", manifestó. Magalí, otra de ellas, comentó que: "Por suerte no pierden clases los chicos", ante tantas ausencias a los establecimientos.

Por último, María Rosa, una de las abuelas de los niños que acuden a la Escuela Nº 19 "Gral. José de San Martín", declaró que "gracias a Dios se solucionó el tema del gas, arreglaron las calderas, las estufas. Hay algunos docentes que no vinieron, pero estamos teniendo clases normalmente y estamos todos re contentos".

Por otra parte, una de los establecimientos que estuvo cerrado en esta oportunidad, fue la Escuela EGB N56 "Almafuerte", en la que no hubo actividad para los mas chicos.