Pánico en 13 y 32 por un nene autista que cayó al bajar de un micro

Una mujer denunció que vivió un viaje de terror en un micro en La Plata, ya que sufrió una caída junto a su hijo autista mientras estaba bajando en la parada de 13 y 532. Según destacó, el chofer aparentemente arrancó antes de que bajen el último escalón, lo que generó que terminen en el piso. Pese a los gritos de los pasajeros y de peatones, el colectivo siguió su camino como si nada.

De acuerdo al relato de la mujer en su denuncia, todo ocurrió a las 8:30 del martes, donde Vanina llevaba a su pequeño dijo (T) de 5 años, a realizar terapias desde Gorina. Su destino era 20 y 40, pero su plan se terminó desvaneciendo al final de su recorrido en el colectivo. "Nos quisimos bajar de la letra C como todos los martes en 13 y 532 para tomar un taxi. Cuando agarro a Tomi a upa y estaba bajando el último escalón, el chofer arrancó y nos caímos. Pese a que la gente gritó, el siguió con su marcha", le destacó a EL DÍA.

Por otro lado, afirmó que no salieron lastimados pero que el pequeño terminó en shock por lo vivido. Y que pese a hacerle un reclamo a la empresa, la respuesta no fue satisfactoria: "Fui hasta la línea para hablar con alguien, pero no me dieron bola. Es más, nunca me preguntaron si estábamos bien y además que ellos no pueden saber por el horario que chofer era. Cuando todos sabemos que si pueden hacerlo".

También destacó que el nene no pudo hacer sus terapias, que sufrió una descompensación y que le costó tranquilizarse durante toda la jornada. "Como mamá estoy indignada, porque este hombre no me dio tiempo a bajar del micro con mi hijo a upa. Ni siquiera frenó para saber cómo estábamos". A su vez, destacó que realizó la denuncia en la Comisaría Undécima de Ringuelet, ubicada en 14 y 530 y que espera pronta respuesta por parte de la empresa de transporte.