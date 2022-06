"¿Querés una calle para vos?", la respuesta por un auto de Vialidad mal estacionado en 9 y 44

El mal estacionamiento da para todo en nuestra ciudad. Al punto que un auto oficial perteneciente a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires impedía el paso de los peatones en la esquina de 9 y 44 cerca de las 11 de la mañana.

Según contó un lector de EL DIA, y envió la foto para dar fe de la situación, el conductor, no conforme con haber dejado su vehículo en un sitio prohibido y estar claramente en infracción, le habría contestado faltándole el respeto, denunció.

"Un empleado pagado por todos nosotros de Vialidad no sólo detuvo un vehículo oficial sobre la ochava y senda peatonal sino que al pedirle que lo corra para poder cruzar caminando la corrió apenas un poco hacia atrás y al bajarse me dijo 'que querés que te hagan una calle para vos boludo'".

El vecino, visiblemente indignado, tomó la imagen con su celular y escribió al WhatsApp del diario (+5492214779896): "Encima que le pago el sueldo con mis impuestos y viniendo justamente de pagar 2 multas por frenar en un semáforo levemente sobre la senda peatonal, de lo que no me quejo si es que hubo una infracción, espero se use la misma vara con este sujeto que además falta el respeto a la gente montado en su corcel oficial que parece le da impunidad para todo eso".

Según contó el lector, "todo lo hizo por bajarse a buscar su ropa sequita al lavadero".