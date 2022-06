Cómo va a estar el clima este viernes y el fin de semana en La Plata

El frío no da tregua en La Plata. Tan es así que para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una mínima de -1 grado, con una temperatura que alcanzaría los 11 grados. Además se prevé cielo mayormente nublado, lo que hará que la jornada sea gris y aún más fresca por la baja sensación térmica al no asomarse el sol. En tanto, soplará viento del norte, que no superará los 22 kilómetros por hora.

La buenas noticias llegan el finde. Si bien se mantendrá el frío, no será tan crudo para los platenses. Para el sábado, el SMN asegura que el termómetro oscilará entre los 6 y los 14 grados. Por la mañana estará mayormente nublado y hacia la tarde parcialmente nublado, con viento del norte que rotará al noreste.

Por su parte, el domingo se mantienen las mismas condiciones climáticas. El organismo pronostica 7 grados de mínima y 15 grados de máxima. El cielo se presentará mayormente nublado y se registrará viento del noreste, que virará al sudoeste.