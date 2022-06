Su hijo tiene cáncer, no puede caminar y denuncia que "es imposible" estacionar en la puerta del Hospital de Niños

El descontrol del tránsito en La Plata arroja todo tipo de situaciones, algunas de ellas que dan lugar al hartazgo y la angustia, tal es el caso de Alejandra Robledo, mamá de un chico de 7 años con Sarcoma de Ewing -un tipo de cáncer de hueso-, quien denunció las dificultades que se le presentan casi a diario para estacionar y desplazarse con el nene en el acceso al Hospital de Niños "Sor María Ludovica" debido al funcionamiento de una extensa parada de taxis. La mujer reclamó en ese sentido más empatía por parte de los choferes.

"Voy dos o tres veces por semana al Hospital de Niños, pero esto se complica muchísimo, dado que dos cuadras con acceso a la institución están plenamente ocupadas por paradas de taxis. Son dos cuadras completas", describió la mujer.

Este panorama le genera enormes complicaciones cuando concurre al nosocomio teniendo en cuenta la afección de salud de su hijo, sobre la cual detalló: "Mi hijo tiene Sarcoma de Ewing (cáncer de hueso) en la tibia izquierda.

Como fue intervenido quirúrgicamente para extraer su tumor, tiene movilidad reducida y se traslada con bastones.

Hace tratamiento en el Niños, tanto quimioterapia como controles y cirugías".

Con esa dificultad física, denunció que cuando llega con el chiquito en auto, para estacionar en el acceso al hospital, "los taxistas no dejan estacionar, sobre todo sobre la avenida 66".

Con bronca por este cuadro que se reitera cada vez que asisten al centro médico, lamentó la actitud de los choferes y la falta de empatía con ella y sobre todo con su hijo. "No comprendan nada de lo que uno les explica, ni siquiera viendo a mi hijo sin cabello, pálido y con bastones. Ni viendo la angustia que me provocan no te dejan pasar, al punto de hacerme llorar. Me han exigido que saque mi auto", sostuvo sobre las situaciones que le tocó vivir en las últimas semanas.