Gonzalo Heredia se iniciará en la universidad pública: ¿dejará la actuación?

Sabido es que, Gonzalo Heredia tiene una gran trayectoria que lo consolida como actor (brilló en varias telenovelas) y ahora está en medio de una exitosa gira con Desnudos, la obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Mey Scápola, Luciano Cáceres y su pareja, Brenda Gandini.

Asimismo, desde hace ya varios años que también está dedicado a su faceta como escritor. En este sentido, en 2018 publicó su primera novela, Construcción de la mentira, y el año pasado hizo lo mismo con El punto de no retorno. Pero ahora, apunta a perfeccionarse y decidió ingresar a la universidad pública.

Un mail, compartido en las redes lo deja en claro: “Estimado Gonzalo Heredia, tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que su solicitud ha sido aceptada formalmente para integrar el Programa de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que dará comienzo en la semana del 16 de agosto del corriente año”.

Para finalizar, vale destacar que, a principios de mayo, Heredia había estado en la Feria del Libro, donde habló sobre esta nueva faceta en su vida. “Escribir es como una especie de ensayo a una pregunta que todavía no sé la respuesta. Esa pregunta se me escapa, pero siempre está; no es algo que pueda palpar, pero sé que está”, dijo y aseguró que “la ficción es una mentira pero justamente para contar una realidad y contarla de una forma más real que la misma realidad. La escritura te toma por completo. Todo: lo cotidiano, los sueños, los pensamientos, todos esos segundos donde uno se queda colgado en un punto ciego".