Detuvieron al hombre que desfiguró a golpes a su expareja en Berisso

Un joven de 25 años fue detenido en Berisso, acusado de agredir brutalmente a su expareja, a quien golpeó hasta romperle el tabique y desfigurarle el rostro.

El episodio de violencia de género fue denunciado por la víctima a través de las redes sociales, en donde relató su padecimiento y mostró fotos de su cara totalmente lesionada.

Según contó la mujer, el ahora detenido violó una prohibición de acercamiento, la insultó, la amenazó de muerte y la golpeó hasta dejarla inconsciente.

“Me desmayé del golpe”

Todo comenzó el pasado 25 de mayo, cuando la joven se ausentó de su domicilio para dirigirse hasta el Juzgado a tramitar un botón antipánico.

Después de realizar este trámite, volvió a su hogar y se encontró con la puerta rota y la ausencia del hijo que tienen en común con el acusado. Por ese motivo, se acercó hasta su casa, ubicada en 14 y 150 y, al llegar, recibió el ataque.

“Cuando voy a su casa me empezó a decir: ‘vos hija de puta te fuiste de joda y dejaste a mi hijo solo’. En ese momento me pegó una patada, entonces aprieto el botón antipánico, pero después me pegó en la nariz y en la boca, y me desmayé”, relató.

A los pocos minutos, la víctima alertó a la policía y un móvil se hizo presente en el lugar. Debido a los fuertes golpes, la joven tuvo que asistida por personal del SAME y trasladada posteriormente al hospital.

Por otro lado, el menor quedó en manos del Servicio de Niñez y Adolescencia.

La joven llegó al nosocomio con la cara ensangrentada y graves heridas. Luego, se constató que tenía una rotura de tabique, por lo que ahora sigue con el rostro vendado.

Tras el ataque, efectivos policiales de la comisaría cuarta y el comando de patrullas de Berisso detuvieron al agresor, luego de una orden de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la UFI N° 13, del departamento judicial de La Plata.

Fuentes judiciales informaron que el celular del joven fue secuestrado y será sometido a pericias, en tanto que el imputado quedó demorado por lesiones, amenazas y desobediencia, en el marco de violencia de género.

El episodio violento tuvo lugar en la vivienda donde la víctima convivió con el agresor hasta su separación. Además de este caso, el hombre ya contaba con otras cinco denuncias, una perimetral y dos desobediencias.

Otro caso en ensenada

Durante las primeras horas del viernes, una mujer fue atacada a golpes por su concubino, un sujeto de 63 años.

El hecho sucedió en una vivienda ubicada en Almirante Brown y calle 10, a la altura de Punta Lara.

La víctima tiene 58 años y resultó herida tras recibir trompadas en el rostro, por lo que tuvo que ser asistida por personal médico del SAME.

Luego de radicar la denuncia, el sujeto quedó aprehendido y fue trasladado a la comisaría segunda de Ensenada.

Vale destacar que ayer se realizó la marcha por el aniversario del “Ni una menos”, en donde miles de mujeres pidieron más políticas públicas para erradicar la violencia de género, como consecuencia de los casi 2 mil femicidios que se contabilizaron desde la creación del movimiento.