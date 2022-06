Se terminó el amor: Shakira y Piqué confirmaron su separación tras 12 años en pareja

Y llegó a su fin. Mediante un comunicado, Shakira y Pique confirmaron que ya no están mas juntos y que la relación terminó. Tras varios dias de cierta incertidumbre sobre el futuro de la pareja, la noticia comienza a recorrer el mundo, sobre todo para los fans de la cantante y los seguidores del jugador del Barcelona.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló el escrito.

Cabe destacar que se hablaba de una posible infidelidad de Piqué, luego de que algunos medios afirmaban que el jugador estaba viéndose con una joven de 20 años. “Lo que me comentan a mí... Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia", remarca una periodista española.

Se conocieron en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción “Waka Waka” y le oficilizaron la relación cuando ella se fue a vivir a Barcelona. En 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.