El Mondongo renueva su reclamo por la Zona Roja

Los vecinos del barrio El Mondongo realizaron esta mañana una nueva asamblea para tratar otra vez el traslado de la denominada “zona roja”, al tiempo que debatieron sobre otras problemáticas del barrio como el crecimiento de robos en la vía pública y la necesidad de implementación de medidas de seguridad.

En el encuentro vecinal intercambiaron opiniones sobre “el Nuevo Código de Convivencia, que comenzó a regir este mes y que refiere a la relocalización de la actividad de la prostitución, los últimos hechos de inseguridad en el barrio y aledaños, el pedido recurrente de una mesa de diálogo real con todas las autoridades y la limpieza real de nuestro barrio”.

También pusieron en discusión la “colocación de las 12 cámaras de seguridad, que faltan y ya fueron consensuadas entre los vecinos”, se indicó desde la asamblea.

“Nosotros no vamos en contra de la prostitución, no vamos en contra de las personas trans/travestis, vamos en contra de la venta de estupefacientes, de que ya no es la Zona Roja, sino que se convirtió en una `zona blanca´, donde cada vez hay más violencia, robos y muerte en nuestro barrio”, dijo Daniel Domínguez, vocero de ese espacio, tras la reunión que se llevó a cabo en la sede del Club Instituto (66 entre 117 y 118), a media mañana.

En el encuentro participó un funcionario de área de Seguridad del Municipio, quien manifestó “convicción de avanzar con el traslado”, se indicó. Hubo críticas al Ministerio de Seguridad de la Provincia en relación con la gestión del traslado de la Zona Roja. Por su parte, una representación de esa cartera estuvo en el área, pero con otro grupo de vecinos. Según se informó más tarde, directores de la Subsecretaría de Participación Ciudadana se reunieron con otro grupo de vecinos en una escuela del Barrio.

La cita de ayer reproducía una anterior del viernes, con otros frentistas de la zona y sumará nuevos encuentros mañana y el martes, según le dijo a este diario Pablo Fernández, titular de esa Subsecretaría.

Traslado

Con respecto a la eliminación de la Zona Roja de las calles de El Mondongo y la idea de traslado a otra área de la Ciudad, el funcionario indicó que “está avanzando el Municipio. Es la autoridad de aplicación y nosotros acompañamos con distintos organismos de la Provincia, como el Ministerio de las Mujeres, Justicia, Desarrollo de la Comunidad y también se sumó la Defensoría del Pueblo de la Provincia”.

En esa línea agregó que “nos reunimos con los funcionarios espejo del Municipio”, mencionó en alusión al área de Seguridad de La Plata e insistió con que se desarrolla un “trabajo conjunto”.

En El Mondongo vienen reclamando un final para la Zona Roja, que se desarrolla sobre las calles 1 (60 a 72), diagonal 73 (1 a 6) y 66 (1 y 6), según los últimos relevamientos vecinales.

El código de convivencia que aprobó el Concejo Deliberante a fines de 2021 y rige desde el 18 de mayo, penaliza la oferta de sexo en la calle en zonas no autorizadas por la Comuna.

Los vecinos que forman la Asamblea, constituida hace un lustro aproximadamente, en torno a la temática del delito y el descontrol nocturno ligado a la Zona Roja, consideran que esa norma marcará el fin para el área conformada a mediados del siglo pasado.

Según se analiza en las reuniones con funcionarios, una opción sería el traslado de la oferta de servicios sexuales a la zona del Bosque, en particular, sobre la calle 120 contra las vías que usa el tren universitario y sobre uno de los laterales del circuito aeróbico.