Primeras señales de cómo armará su gabinete Daniel Scioli, que jurará como ministro en una semana

El ex gobernador bonaerense, ex candidato presidencial y actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se prepara para volver a hacer política en el país, ya que es oficial que será ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas, uno de los ya ex funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández que fue despedido de su cargo en las últimas horas, y que este lunes presentó su renuncia a través de una extensa carta.

En ese marco, Scioli ya recibió una bienvenida favorable del sector empresarial, principalmente aquel vinculado a las Pymes, con quienes el funcionario saliente no cultivaba un mal vínculo. Sin embargo, por delante esperan al ex gobernador bonaerense dos desafíos importantes: la eventual desaceleración de la actividad económicas y las dificultades para acceder a las importaciones, según dirigentes del sector.

Fuentes oficiales detallaron que Scioli le expresó al primer mandatario su agradecimiento, pero le pidió unos días para asumir dado que debe resolver temas pendientes en Brasil.

Está previsto que viaje al vecino país este lunes y retornará durante el próximo fin de semana. “Se pospone la asunción para la próxima semana”, aclararon en medios oficiales. Además, el jefe de Estado esta semana participará de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles. LEA TAMBIÉN Daniel Scioli es el nuevo ministro de Desarrollo Productivo

Primeros indicios sobre el armado de su gabinete

Uno de los temas que Scioli le comentó al presidente es su decisión de mantener, en principio, a Ariel Schale como secretario de Industria y a Guillermo Merediz al frente de la secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa. También le manifestó su vocación de seguir trabajando para la recuperación económica, según pudo saber Ámbito.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires valora la relación entre Brasil y Argentina y por esta razón le explicó al presidente la necesidad de postergar unos días su asunción porque tenía compromisos ya contraídos esta semana.

Consideran en su entorno que Scioli logró concentrarse en una relación con el gobierno de Bolsonaro apoyándose en lo comercial para no interferir en un proceso electoral. Cabe recordar que las elecciones presidenciales en Brasil se llevaran a cabo en octubre.

LEA TAMBIÉN Fuertes repercusiones por la designación de Scioli al frente de Producción

La bienvenida de los industriales

En las últimas horas, por un lado, se expresó el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, quien se mostró expectante por la llegada de Scioli y la continuidad de aquellas políticas que, a su juicio, resultaron positivas.



“Esperamos que siga con las políticas que se vienen desarrollando en el Ministerio”, sostuvo Fernández, empresario de reconocido respaldo a la gestión del actual gobierno, quien además afirmó que los industriales esperan que Scioli le dé continuidad a las políticas de “subsidios de tasas y de apoyo a las pymes”.



“Obviamente el ministro va a contar con nuestro apoyo”, agregó el titular de CGERA, sólo unas horas después de que se oficialice la salida, luego de cuestionar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner primero en on, pero después en off y con información floja de argumentos.