Denuncian la "ausencia" de transportes para trasladar a alumnos con discapacidad en La Plata

Hay enorme malestar de los padres que llevan a sus hijos a la escuela especial Nº524, ubicada en 132 entre 39 y 40. Destacan que el Consejo Escolar no les otorga un transporte para que los alumnos puedan asistir a clase y que por esa razón, hay poca presencialidad desde comienzo de año. Además le aseguraron a El Día, que el colegio corre riesgo de cierre ante esta difícil situación.

"Nuestros hijos no cuentan con el transporte escolar que le tiene que otorgar el consejo. Esto hace que gran parte del alumnado no esté concurriendo al colegio , los mismos son personas con diferentes discapacidades y es su derecho poder concurrir a clases, hay alumnos de Abasto, Melchor Romero, Los Hornos. De 70 alumnos solo concurren 10", destacó Valeria, mamá de uno de los afectados.

Además aseguró que el establecimiento "presentó toda la documentación requerida en febrero, incluyendo las declaraciones juradas de cada alumno, pero nunca se tuvo una respuesta favorable" y que no hay presupuesto. "Según nos dijeron el dinero destinado a los recorridos, no alcanzan para cubrir los presupuestos que les pasan las empresas de transporte, nuestro colegio no cuenta con transporte propio como otros colegios especiales, por eso dependemos del consejo escolar", señaló. Ante esto, el colegio puede cerrar en los próximos días si no se normaliza esta situación.