Otro capítulo de la inédita crisis de los odontólogos

La inédita crisis que atraviesa el colegio de Odontólogos de La Plata (Distrito 1) parece interminable. Desde la intervención del distrito 1 denunciaron a profesionales que integran la lista Unión y Compromiso por “toma ilegal y de facto” de la sede de calle 3 entre 41 y 42, y plantearon que hubo hechos de “gravísima violencia inusitada”.

Según planteó Sergio Marenco, quien fue elegido como interventor del Distrito 1 por cuatro consejeros provinciales, “el jueves pasado, integrantes de la facción Unión y Compromiso irrumpieron en la sede del distrito, tomaron de rehén a los empleados y se apoderaron de la sede y documentación del colegio profesional. Ante esta situación se iniciaron denuncias penales y acciones administrativas”.

Marenco había sido elegido por una mesa directiva compuesta por consejeros superiores del colegio provincial de Odontólogos de Avellaneda (II), Morón (III), General San Martín (IV), Pergamino (VI) y Azul (VIII). El propio Marenco dijo que “ante la inusitada crisis en el colegio distrital 1 y del propio Cosucoba, la ley quedó prácticamente a un costado y para evitar la acefalía y los problemas que eso conlleva fui designado como interventor por 90 días hábiles, los que se extendieron en abril pasado por los mismos consejeros, todo con el aval de la Justicia, del Ministerio de Justicia provincial y de la gobernación bonaerense”.

Sin aval legal

En ese contexto, explicó Marenco, el “jueves 2 de junio pasado irrumpieron profesionales que fueron impugnados y tomaron ilegalmente la entidad. Tienen en su poder una sede, pero no el aval legal y judicial. Hasta que la Justicia en lo contencioso administrativo no resuelva la impugnación de los candidatos, no se pueden nombrar las nuevas autoridades”. En una amplia solicitada que se publica en esta edición (ver pág. 7), consejeros provinciales describieron, según su parecer, la situación del colegio distrital y provincial.

Por su parte, integrantes de la Lista Unión y Compromiso, informaron que los consejeros de los distritos de Luján (V), Bragado (VII), General Pueyrredón (IX) y Bahía Blanca (X) “nombraron dos representantes ad hoc para resolver la situación del Distrito 1 y normalicen la situación de acefalía. Para eso convocaron a una asamblea para hoy con el fin de que asuman las autoridades electas”. En el sector denunciado plantean que “la intervención terminó y se debe regularizar la situación para que asuman las autoridades electas”.